習近平宣佈抗疫取得「重大勝利」 評論：國內外都沒人信

中國共產黨中央政治局常務委員會於2月16日召開會議，進行新冠疫情防控工作匯報。總書記習近平在會上宣佈，中國已取得「疫情防控重大決定性勝利」，「創造了人類文明史上，人口大國成功走出疫情大流行的奇蹟」。





習近平表示，自2022年11月以來，當局不斷優化調整措施，在較短時間內實現了疫情防控平穩轉段，又指有2億多人得到診治，近80萬重症患者得到有效救治，新冠死亡率保持在全球最低水平。





不過，《紐約時報》引述4個學術團隊的研究指，在過去兩個月，全中國因感染新冠病毒而死亡人數介於100至150萬，遠高於中國官方發佈的8萬多人。





中國官媒央視報道，政治局會議表示，在過去三年多，以習近平為核心的中共中央「因時因勢優化調整防控政策措施」，成功避免了致病力較強、致死率較高的新冠毒株廣泛流行，「有效保護了人民群眾生命安全和身體健康，為打贏疫情防控阻擊戰贏得了寶貴時間。」





習近平在講話中強調，中共中央「對疫情形勢的重大判斷、對防控工作的重大決策、對防控策略的重大調整是完全正確的，措施是有力的，群眾是認可的，成效是巨大的。」





法廣評論指，會議避免提及「清零」，卻把此前形容清零如何之好的語言移花接木，如同為習近平主導的清零政策「平反」，甚至作出「輝煌」的總結。





自由亞洲電台引述時政評論人士李恆青表示，中共的說法「在國內國外都沒有人會相信」，又批評當局抓捕「白紙運動」的示威者。「抓了人後又反過來說群眾是認可的。簡直是毫無道理，已經到了無恥的地步，只能是自說自話了。」



