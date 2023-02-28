【恐襲？】男子火車站持刀襲人後再往警署 終被警開槍射殺身亡

據警方在今早（28／2）舉行的記者會上表示，該名疑兇在今日凌 12 時左右在雪梨西部Auburn火車站持刀襲擊了一名 28 歲的清潔工，並於約五分鐘後到達當區警署。





助理警察局長史密斯（Stuart Smith）說， 當時兩名接報準備前往火車站的警察在打開警署玻璃門時看到該名疑兇衝向他們，兩名警員被迫退回警署內。之後其中一名男資深警員迅速向疑兇開了三槍，其中兩槍擊中疑兇的胸膛。疑兇倒地後繼續用力擊打，之後被警員制服並被送往醫院接受治療，但送院後不久死亡。而受刀傷的清潔工人亦送往醫院接受治療， 目前情況穩定。





史密斯表示，警員在疑兇向他們發動襲擊時只有「數秒鐘」時間作出反應。而警員別無選擇，只能開槍射向疑兇。





他說：『我完全支持這些警員（的做法）。 這是令人痛苦的（決定）。 也是在我們其中一間警署發生的重大事件。』





警方暫時未正式確認疑兇的身份，但警方表示他是於 2019 年持學生簽證從印度來到澳洲。據知，疑兇是來自印度，印度領事館正協助警方確認疑兇的身份。





史密斯又表示，反恐部門將參與今次調查。而疑兇之前曾經與警方有五次接觸，都是非刑事罪行而只是與新冠疫情有關。警方亦不排除疑兇的精神健康可能有問題，警方亦會從此途徑作調查。





警方鑑證科人員亦於今天早上到Auburn警署拍攝現場照片和搜集證物。而Auburn火車站今早則仍然關閉，新州交通部表示，事發後Auburn火車站立即關閉，直至今日凌晨 4 點左右重開。



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