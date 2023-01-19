亞裔婦剪刀六次連插16歲少女 竟免「牢獄之災」

新州東南部昆比恩（Queanbeyan）去年10月11日下午三時左右發生一宗意外，一名 53 歲的亞裔婦女Phanida Pharajing 在家中縫紉時聽到嘈雜聲音，青少年正在外破壞她的圍欄。





她的 31 歲女兒到外面了解事情，並拍攝青少年的行為，卻遭到滋事者的襲擊。





53歲的女子上前協助女兒，她手持橙柄縫紉剪，在一名16歲少女的背後連刺6刀。





而在衝突期間，她還用剪刀劃傷了一名 15 歲的少女。





事發後，這名 16 歲的女孩躺在地上痛苦地哭泣，並被她的父母送往昆比恩醫院。





Pharajing 在承認去年魯莽傷人和毆打造成實際身體傷害的罪名後，於周二（1月17日 ）在昆比恩地方法院出庭應訊。





她的代表律師貝內特 (Rosemary Benet) 向法庭表示，Phanida Pharajing多年來一直在面對青少年破壞她的財產，而卻因為青少年年齡太少，沒有追索權的問題。當這些青少年「襲擊」她的女兒時，她才一時「失控」。





在過去多年，Pharajing 曾多次面對，鄰近青少年破壞她房產的問題，而她更曾 15 次報警處理財產損失，但警方卻因為犯事者年輕，他們無法做些甚麼。





貝內特在庭內表示，她的當事人於 2000 年從泰國移居澳洲，靠做清潔工賺取微薄的薪酬來養活自己、女兒和孫子。





在宣判時，地方法官Roger Clisdell表達了處理少年犯人的困難。





他提及（Pharajing）多年來與鄰居之間存在矛盾，她辛辛苦苦買下並還清貸款的房產遭到了惡意破壞。





「她的窗戶被砸碎了，圍欄也被損壞。她甚至十多次聯繫警方，但警方卻向她表示，鑑於肇事者的年齡，他們沒什麼可做的。」





「在處理未成年犯罪時，被要求專注於他們的改過自新（並且）懲罰是最後的手段。」





「兩千年來，我們讓成年人負責……在 1980 年代的某個時候，整個澳洲失去了方向——我們認為孩子有權利但沒有責任。」





他表示：人們只能想像生活在一個語言不流利的國家，每週工作 750 元，長時間工作，節衣縮食，為自己建立一個財產（僅供）其他人認為可以摧毀它的財產。





之後，女兒去外面拍攝罪犯，她受到了襲擊。





法官表示：「不幸的是，Pharajing 女士在經歷了多年的挫折後，手裡拿著橙色剪刀縫紉，看到她的女兒遭到襲擊，（她）失去了控制，並刺傷了受害者六刀。」





法官表示Pharajing 所犯的行為十分嚴重，他指：「在正常情況下，入獄時間會很長。」





但由於Pharajing面對的情況並不正常，而且她對社區並沒有危險，因此最好在社區服刑。





由於魯莽傷害的指控，Clisdell 先生判定 Pharajing 女士有罪，並判處她七個月的強化懲戒令。





至於毆打造成實際身體傷害的指控，法官並沒有判她有罪，而是判處她遵守良好行為令。





Clisdell 先生指出，定罪可能會影響她目前的工作。





全國兒童事務專員霍蘭德斯（Anne Hollonds）表示，目前在北領地、塔州和西澳的兒童羈留中心所出現的問題表明，政府未能保護青少年的安全和福祉。





霍蘭德斯在周一在坎培拉政府大樓舉行的全國兒童保護周啟動儀式上發表講話，她指，由於皇家委員會的關鍵建議沒有落實，聯邦、州和領地政府幾十年來，一直讓弱勢兒童及其家庭失望。





北領地皇家委員會成立五年後，青年司法系統中的嚴重問題在澳洲各地繼續存在。官方報告一再描述一些兒童羈留中心對兒童的待遇是不人道和有辱人格的。





霍蘭德斯直言這只是在浪費公帑，因為把兒童關起並不能減少犯罪，而其他國家已經實施了以社區為基礎的方法，以減少犯罪並保持社區更安全。她指這種以社區為基礎的早期介入服務和支援工作，有效減少青少年犯罪，甚至比監獄中提供的最好的康復計劃更有效。







