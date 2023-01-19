【楊恆均被拘四年】黃英賢：對案件持續拖延「深感不安」

2019 年 1 月 19 日，楊恆均由美國紐約飛抵中國廣州，試圖探望患病家人，但在廣州機場被捕，至今仍未獲宣判。
澳洲外長黃英賢 (Penny Wong) 星期四 (2023 年 1 月 19 日) 說：「今天是澳洲公民楊軍博士 (Dr Yang Jun) 在中國被拘留的四周年。我們記掛著楊博士及其家人。」
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【無縮沙】黃英賢：已向王毅爭取貿易解封及釋放被拘澳人
SBS Chinese
21/12/202206:02
黃英賢在去年五月聯邦大選後，於 2022 年 5 月 27 日，當時就已使用「楊軍博士」作為稱呼，這是中國當局一直以來用作稱呼楊恆均的名字。
當時，她在聲明指，楊恆均自以來，一年過去仍未獲宣判，並指澳洲政府對有關延誤表示「非常關切」。
她亦指出，楊軍博士自 2019 年被拘捕以來一直無法與家人見面，亦只獲得「有限」法律代表的機會。
據報，截至目前為止，中國當局對楊恆均間諜罪名指控的判決，已被推遲七次。
表示，澳洲政府對有關案件的持續拖延「深感不安」。
她說：「自楊博士被拘留以來，澳洲政府一直呼籲 (中國當局) 根據國際慣例及中國的法律義務，給予楊博士基本的公義標準、程序公平及人道待遇。」
「澳洲政府將繼續透過最高層次 (的外交渠道) 為楊博士的利益及福祉發聲，並為楊博士及其家人提供領事援助。」
此前，有楊恆均的友人擔心，其可能會令他在獄中死亡。據悉，楊恆均患有嚴重痛風、高尿酸、高血壓、視力受損及眩暈等健康問題。
澳洲政府亦曾多次抗議中國閉門處理對楊恆均的間諜指控案件，又批評中方「任意拘留」這位作家。
，並在與時任中國外交部長王毅會面時提出楊恆均及另一位被拘留澳籍記者成蕾的情況。
王毅其後卸任，並由前中國駐美大使秦剛接任外長一職。
澳洲外交事務及貿易部一名發言人較早前在回覆 SBS 中文查詢時表示，黃英賢在 12 月訪華時與中國前外長王毅進行了數次「具建設性的對話」。
發言人指：「定期的對話及溝通，對於避免溝通出現問題及推動雙邊關係至關重要。」
「黃英賢外長期待與秦剛外長合作。」
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