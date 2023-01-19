【楊恆均被拘四年】黃英賢：對案件持續拖延「深感不安」

2019 年 1 月 19 日，楊恆均由美國紐約飛抵中國廣州，試圖探望患病家人，但在廣州機場被捕，至今仍未獲宣判。





澳洲外長黃英賢 (Penny Wong) 星期四 (2023 年 1 月 19 日) 發表的一份聲明 說：「今天是澳洲公民楊軍博士 (Dr Yang Jun) 在中國被拘留的四周年。我們記掛著楊博士及其家人。」



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黃英賢在去年五月聯邦大選後，於 2022 年 5 月 27 日 首次以外長身份就楊恆均的狀況發表聲明 ，當時就已使用「楊軍博士」作為稱呼，這是中國當局一直以來用作稱呼楊恆均的名字。





她亦指出，楊軍博士自 2019 年被拘捕以來一直無法與家人見面，亦只獲得「有限」法律代表的機會。



據報，截至目前為止，中國當局對楊恆均間諜罪名指控的判決，已被推遲七次。





她說：「自楊博士被拘留以來，澳洲政府一直呼籲 (中國當局) 根據國際慣例及中國的法律義務，給予楊博士基本的公義標準、程序公平及人道待遇。」





「澳洲政府將繼續透過最高層次 (的外交渠道) 為楊博士的利益及福祉發聲，並為楊博士及其家人提供領事援助。」





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澳洲政府亦曾多次抗議中國閉門處理對楊恆均的間諜指控案件，又批評中方「任意拘留」這位作家。





王毅其後卸任，並由前中國駐美大使秦剛接任外長一職。





澳洲外交事務及貿易部一名發言人較早前在回覆 SBS 中文查詢時表示，黃英賢在 12 月訪華時與中國前外長王毅進行了數次「具建設性的對話」。





發言人指：「定期的對話及溝通，對於避免溝通出現問題及推動雙邊關係至關重要。」





「黃英賢外長期待與秦剛外長合作。」





