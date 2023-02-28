【中國籲停戰】俄回應「未是時候」 烏促實際行動

俄羅斯外交部同日初步回應，感謝中方推動和平的努力，但強調任何解決衝突的方案都要承認俄羅斯對4個已佔地區的控制。





莫斯科聲稱透過入俄公投吞併頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱和赫爾松，但從未實際控制四地全境。





而克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）昨日（2月27日）回應中方的建議，稱「未是時候」。





「我們非常關注我們中國朋友提出的計劃。（但是）目前我們看不到任何條件需要把整個情況轉向和平。」



而烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示需要和中國合作，並指北京的十二點主張「對我而言是尊重我們的領土完整和安全」。





他又說，他相信只有受到攻擊的國家有權草擬任何和平條約。





中國的立場文件發佈正值其處於為俄羅斯提供軍備的質疑聲中，但當局予以否認。外界相信中方有意突顯自身在俄烏戰爭上處於中立位置。





澤連斯基上周五表示，中國就戰爭發聲「不是壞事」，但需要實際行動。「中國展示了其思考。我相信中國開始思考烏克蘭並不是壞事。但問題在於發聲之後，問題在於邁步及走向何方。」





他坦言，對十二點主張有些同意、有點不同意，並希望和中國國家主席習近平會面。「我計劃和習近平會面，相信這對我們國家和全球安全有好處。」





他強調中方主張有助孤立俄羅斯。「我們的任務是團結所有人來鼓勵一個人。」



不過，外界相信中國這次只是重申既有立場，不太可能會成為調停戰爭的中間人。





自俄烏戰爭開始，北京一直聲稱中立，但曾宣佈中俄的「無限制」夥伴關係，又拒絕譴責其入侵烏克蘭。中國唯一譴責的是美國及西方盟友，為烏克蘭提供武器是「拱火澆油」。





美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）回應，他看到中國的立場文件時第一反應是「停在第一點，尊重各國主權」。



