【俄烏戰勢堪憂?】王毅晤普京：將討論加強「戰略合作安排」

由於美國政府之前曾經警告，要求中國政府不要向俄羅斯提供物質支持，以支援其入侵烏克蘭的行動，令王毅今次訪問俄國行程備受國際關注。





王毅是中俄宣佈「建立無限制夥伴關係」以來，到訪俄羅斯的最高級別中國官員，他於日前已抵達俄羅斯，並在昨日同俄羅斯總統普京會面，強調雙方的關係，在經過國際局勢考驗後，己經變得「成熟堅毅、穩如泰山」。





據新華社報道，王毅和普京也就烏克蘭問題深入交換意見。





王毅表示，讚賞俄國重申，雙方願通過對話談判解決問題的做法，而中方將一如既往，秉持客觀公正立場，為政治解決危機發揮建設性作用。





王毅強調：「亦正因為身處危機時刻，所以中國更加希望與俄羅斯不斷深化兩國的全面戰略夥伴關係。」





他亦指，中國願意同俄國「加強合作，維護兩國的正當利益，為促進世界和平及發展、發揮有建設性作用。」





王毅於周二（2月21日）與俄羅斯國家安全委員會秘書長帕特魯舍夫會面時，亦曾表示，中俄應該要聯合商討下一步舉措，以確保兩國的安全，但沒有詳細說明具體的內容。





而普京會面時亦指，「兩國的關係正達到新的境界」、「期待日後中國國家主席習近平到訪莫斯科時能建立更深層次的伙伴關係。」





據法新社報導稱，普京很少在「克里姆林宮」接待國家元首以外的外國官員，報導認為今次會晤再次凸顯在烏克蘭戰爭一周年的氛圍底下，俄羅斯正非常重視與中國的特殊關係。





與此同時，隨著中國海軍繼續在有爭議的南海區域，進行實彈演習，令區內緊張局勢繼續升級。





澳洲國防部長馬利士於會面後的聯合記者會中表示，他已經與菲律賓國防部長加爾維斯討論聯合巡邏的可能性。









「雙方正以目前進行的軍事演習作為基礎，但同時亦會進一步探討於南海執行聯合巡邏及進行更多演習的方法。」





「澳洲派出其中最大規模的隊伍參加演習，澳洲亦會在八月，舉行首次稱為『護身軍刀』Talisman Sabre 的軍事演習，期待菲律賓到時參與。」





馬利士強調，雙方於多年前已有計劃進行聯合軍事演習，以加強兩國的軍聯系，並指，他相信兩國均致力實現一個基於規則的世界秩序，好自然亦應該考慮如何進行軍事合作。





「雙方將會繼續落實有關的工作安排，希望盡快取得成果。」





根據五角大樓的一份聲明，加爾維斯在星期二亦曾與美國國防部長奧斯汀通過電話，談及到在南海正有「新事態發展」。包括在2 月 6 日，中國海警在「仁愛礁」附近、用軍用級激光，瞄準菲律賓海警船隻的船員。





兩人通話時亦討論關於恢復美菲兩國、在南海的聯合海上軍事安排等議題。



