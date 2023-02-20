俄烏戰爭一周年 拜登出訪波蘭力挺烏國

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）周日（19日）受訪時表示，華沙政府將與拜登商討加強美軍在當地部署事宜，希望美軍在波蘭永久設有基地，同時繼續增加駐兵。





莫拉維茨基亦感謝美國提供的更現代化武器裝備，如新愛國者防空系統（Patriot systems），認為此舉猶如增加駐軍。





拜登於去年6月時曾提出，永久在波蘭設立美軍總部，應對俄羅斯威脅。





美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，美國致力於支持烏克蘭。





柯比表示，知道未來幾周和幾個月將會是非常艱難和關鍵的，特別是對烏克蘭的軍隊來說。美國將繼續和他們站在一起。





拜登已是連續第２年邀請烏克蘭駐美國大使出席他的國情咨文演講，以示對烏克蘭的支持，拜登在演講中將俄羅斯的入侵形容為「對世界的考驗」，並承諾美國將與烏克蘭站在一起。





拜登指，普京的入侵是對這個時代的考驗，是對美國的考驗，是對世界的考驗，只要需要，美國都會和烏克蘭站在一起。





不過白宮表示，在出訪波蘭期間，拜登不會入境烏克蘭。





拜登向國際和國內強調他對烏克蘭的承諾，但這一承諾正在考驗已有微小分歧的國會的耐心，分歧包括分別國會對援助烏克蘭的高昂成本和衝突對全球經濟的影響。





前國家安全委員會委員、現任華盛頓智庫布魯金斯研究院高級成員的希爾(Fiona Hill) 表示，美國人仍然普遍支持烏克蘭。





但她想知道共和黨人是否會繼續支持烏克蘭，例如國會中的所有共和黨人是否會繼續支持有關向烏克蘭提供空白支票，美國納稅人的錢是否應該試圖支援烏克蘭人對抗俄羅斯人的能力等問題， 但她指烏克蘭仍然有相當多的民眾支持。



一年前，俄羅斯集結軍隊準備入侵烏克蘭。





12個月後，基輔仍然屹立不倒，並得到美國領導的聯盟的支持，為烏克蘭部隊配備坦克和先進的防空系統。





退役的美國陸軍中尉溫德曼（Alex Vindman ）認為，這些武器對衝突的形式產生重大影響。





身兼前國家安全委員會主任的溫德曼認為，如果援助按時到達，烏克蘭人將能夠阻止俄羅斯的進攻。





溫德曼指，現在是 2023 年——基於坦克和其他武器的運送時間表，估計武器可發揮的作用，俄羅斯人會在接下來的幾個月裡發動進攻，只要烏克蘭人盡全力，會經受起考驗。





美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在周六出席在德國慕尼黑舉辦的安全會議，與各國領袖商討所面臨的全球性挑戰和威脅。她在會上表示，美國已正式認定俄羅斯犯下了「危害人類罪」。





她也指出要對所有犯下這些罪行的人，以及與這些罪行同謀的上司說，他們將被追究責任。





與此同時，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，對於俄烏戰爭的參與程度，「沒有無風險的選擇」





他指，有些人擔心北約對烏克蘭的支持可能會引發升級。但他強調，沒有無風險的選擇。而最大的風險是普京獲勝。如果普京在烏克蘭獲勝，他和其他獨裁統治者將認為，可以使用武力來獲得他們想要的東西。這將使世界變得更加危險，而大家更加脆弱。





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