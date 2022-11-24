【伸出援手】華人社工助烏克蘭難民定居澳洲

俄烏兩國間的衝突已持續了很久，但在今年二月這場戰爭全面爆發之前，沒有人會預料到這一幕的到來，現居澳洲的烏克蘭人佳麗雅（Galiya Faskhutdinova）便是其中一人。





她接受SBS中文普通話節目訪問時說：「對我來說，這一切就是一場真實的噩夢。」





佳麗雅說：「我們（之前）都不相信俄羅斯會對烏克蘭發動戰爭，我們覺得俄羅斯只是為了威嚇我們。」





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2月24日，俄羅斯總統普京（Vladimir Vladimirovich Putin）以「非軍事化、去納粹化」的理由，動員俄軍進攻烏克蘭，令衝突正式升級至全面戰爭。





佳麗雅回想起這段「噩夢」發生時是亳無防備的：「那是早上凌晨五時，非常早，我突然收到一條訊息，是我的老闆發過來的，他說，『戰爭爆發了，你今天不用來上班了』。」



Galiya Faskhutdinova 俄羅斯是否會攻打烏克蘭，這曾經也是中國留學生Rachel Shi在莫斯科國立大學攻讀經濟學學位時關注和談論的話題。





2018年前往俄羅斯求學的Rachel接受SBS中文普通話節目訪問時說：「我2020年5月在寫畢業論文，開始有俄烏之間的一些衝突。」





她又說：「當時我們都沒有想到俄羅斯會打烏克蘭，包括一些醫生等學歷較高的人在聊天時都覺得，想不到，二十一世紀了（如果）還用戰爭來解決衝突，他們覺得很不理智。」





「6月離開時，老師還問我戰爭對俄羅斯的經濟影響如何。」





這個話題一直延續到Rachel回到中國後，當她與自己的俄羅斯朋友交流起戰爭帶來的影響時，她從普通俄羅斯民眾那裡得到的答案是—物價飛漲，「一瓶可樂原本只需約6、7元人民幣，現在要約20元人民幣。」





而對於佳麗雅這樣的烏克蘭人來說，戰爭的影響遠遠無法用可樂昂貴與否來衡量，事關佳麗雅和媽媽從此踏上了「輾轉防空洞、逃亡西烏克蘭的漂泊之路」。



Galiya Faskhutdinova Credit: Nicholas Buenk 佳麗雅的房屋雖然被炸毀，但在西烏克蘭期間， 一無所有的她和媽媽得到了一名陌生人的慷慨援助，對方給了她一套獨立單位的鎖匙，令母女二人在西烏克蘭能有暫時的安身之所；而原本當社工的她，期間亦與國際慈善機構聯絡，籌款幫助100多間護老院的6,000多名長者獲得食物和藥品。





佳麗雅回想時說：「每天晚上我都聽到頭頂上的爆炸聲，我開始徹夜難眠，我覺得我自己有點崩潰了。」





她又說：「我當社工時，與我聯絡的澳洲慈善機構不斷地向我說，『你來澳洲吧，澳洲政府會給你們提供免費的住宿、基本的生活費，還會讓你去學英語等』，於是我就心動了。」





俄烏戰爭爆發後，聯邦政府設立了一個特殊的臨時人道主義簽證，幫助烏克蘭人獲得特別的定居支援和財政福利。





單在在今年2月23日至7月31日期間，內政部便向烏克蘭人發放了近9,000個簽證，其中大部分為臨時簽證。





內政部一位發言人說：「內政部繼續優先處理烏克蘭公民的簽證申請，特別是那些與澳洲有密切個人聯繫的人。」





「為方便緊急旅遊而提出的臨時申請，一般會在幾天內得到處理。」





佳麗雅亦說：「澳洲政府快速地審批了我們的簽證，我身邊有些人在兩天內就拿到了簽證來到澳洲，而我用了五天，並沒有要求我們提供銀行證明等等，我只是花了一筆錢買了機票來到澳洲。」





她的母親因為難捨烏克蘭而不願一同前來，佳麗雅哽咽地說：「媽媽說，『你去吧，我很開心，因為你可以生活在一個安全的地方』。」



Galiya Faskhutdinova and her mum in Ukraine before the war 於是，她如其他數千名同胞一樣，飛來了南半球這個讓她倍感安全的國度，而這一批烏克蘭難民來到澳洲後，讓澳洲人真實體會到了他們的努力與掙扎。





Metro Assist的工作人員洪菁（Jing Hong）說：「我覺得澳洲能接收到這一批烏克蘭新移民，是非常幸運的，因為首先他們非常願意工作，為社會做貢獻，第二他們的技能是我們社會非常需要的。”





Metro Assist是一間運作多年幫助新移民和難民的社福機構，而洪菁的工作是幫助烏克蘭社群申請澳洲駕駛執照，以及為他們提供就業培訓和資訊。





她說：「我們提供道路安全講座，告訴他們怎麼轉換駕駛執照，另外我們提供了免費的駕駛培訓，幫助他們盡快地把他們的國內駕駛執照轉成澳洲駕駛執照。」





洪菁又說：「大部分人都是高技術（人士）、接受過高等教育，非常有禮貌，衣著和談吐都非常讓人舒服。這個社群非常願意工作，他們在烏克蘭已經在做高技術的工作，所以來澳洲後他們並不願依賴福利，而是著急地想要一份工作。」





但她觀察到，他們有人還是會「有些緊張和沮喪，（英語）語言（的限制）的確造成了非常大的困難」。



Jing Hong 烏克蘭難民社群在語言方面暫時的遇到障礙，反而令中國留學生Rachel的俄語技能無意中又有了用武之地。





她接受SBS中文普通話節目訪問時說：「本來我以為我的俄語過幾年就會忘記，但沒想到能用曾經所學的語言幫到烏克蘭難民。」





Rachel在結束俄羅斯的留學生涯後，輾轉來到澳洲，她在社交媒體看到志召募義工的信息後便去報名，目前已經開始與烏克蘭新移民溝通，了解他們的困難。





身為在澳洲的一名中國人，Rachel說：「烏克蘭人和俄羅斯人在我心裡都差不多，跟他們關係都很好。」





她又說：「（在俄羅斯時）有兩位老師是烏克蘭人，我當時一句俄語也不懂說，（老師）在學校門口等我、幫我安排住宿。」





Rachel感嘆：「我真的覺得他們人很好，但是卻要遭受戰爭給他們的影響。」



Rachel Shi and her language teacher Alla Zhukovska 除了語言障礙之外，洪菁及Metro Assist機構亦會為烏克蘭社群提供求職方面的幫助，例如是如何找工作、單對單地了解他們想找什麼工作、如何應對面試、修改履歷等，洪菁指，他們當中「已經有幾位找到工作了」。





洪菁又說：「戰亂的烏克蘭對我來說，只是新聞上看到的一個場面，但現在忽然覺得離我其實也很近，就在我身邊。」





她為能幫助到他們而高興，卻又感嘆「不知道自己還能做什麼太多的」。





她亦說：「“現在這個社群非常需要幫助，非常擔心（烏克蘭）國內的親人朋友們，因為冬天快要到了，他們的暖氣系統被破壞了，如果他們沒有這個暖氣系統，他們是過不了冬的，他們是非常擔心的。」





世界衛生組織在本週一警告說，由於烏克蘭電網受到俄羅斯的一連串攻擊，數百萬烏克蘭人的生命在這個冬天面臨危機。俄羅斯一直以能源基礎設施為目標，發動導彈襲擊，令烏克蘭全國各地在氣溫驟降時沒有電力供應。





世界衛生組織歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）博士警告說：「這個冬天關乎生存問題，將威脅到烏克蘭數百萬人的生命。」





而這也正是佳麗雅目前最為擔心的事，幸好地，她最牽掛的媽媽終於同意申請澳洲簽證與她團聚。



Galiya Faskhutdinova Credit: Photo by Galiya Faskhutdinova 就讀技術學校、努力地學習英語方面，佳麗雅得到了很多澳洲人的鼓勵，她相信自己能找到工作、盡快為社會作出貢獻。





同時，她仍在繼續慈善籌款活動，希望為身處寒冬中的烏克蘭士兵提供一些保暖的衣物。

