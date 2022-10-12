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澳洲烏克蘭組織抗議俄羅斯導彈攻擊 本地牲口運輸商冀對印尼封關

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本地烏克蘭組織成員，在雪梨新州議會外抗議俄羅斯對烏克蘭新一輪導彈襲擊。

本地烏克蘭組織成員，在雪梨新州議會外抗議俄羅斯對烏克蘭新一輪導彈襲擊。 Source: AAP / DAN HIMBRECHTS

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Published 12 October 2022 at 12:31pm
By Yeung Wai Yee
Presented by Ivan Leung, Yeung Wai Yee
Source: SBS

全澳多個城市有烏克蘭團體集會抗議俄羅斯對烏克蘭城市新一輪的導彈襲擊，聯邦政府考慮派軍到烏克蘭協助訓練當地軍人，以及牲畜運輸商在參議院聽證會上，要求關閉與印尼的邊界，直至印尼的口蹄症得到控制。

Published 12 October 2022 at 12:31pm
By Yeung Wai Yee
Presented by Ivan Leung, Yeung Wai Yee
Source: SBS
俄羅斯第2 日對烏克蘭發動導彈攻勢，報復烏克蘭炸毀克里米亞大橋，即俄羅斯透過克里米亞向烏克蘭南部補給的重要途徑 。

澳洲烏克蘭組織聯會（Australian Federation of Ukrainian Organisations）在全澳多個城市集會抗議，包括在坎培拉的俄羅斯大使館外面，雪梨及荷伯特州議會大樓外面。

聯會表示將繼續敦促聯邦政府根據澳洲法律，將俄羅斯政府、武裝部隊和俄羅斯聯邦安全局，列為恐怖組織。

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而在烏克蘭首都基輔受到連串導彈襲擊後，聯邦政府就考慮派遣軍方人員到烏克蘭，協助訓練當地軍人。

國防部長馬利士（Richard Marles）表示，導彈襲擊的消息令人痛心，他說要確保澳洲長期支援烏克蘭，協助當地軍人的訓練是其中正考慮的支援，他說已經與烏克蘭有關方面討論過。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）指克里米亞大橋摧毀，是恐怖行為，會以強硬及對等的方式回應。

烏克蘭總理澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）就表示，烏克蘭軍隊會繼續保衛國家。

澤連斯基說，烏克蘭不會被嚇倒。只會更加團結。烏克蘭不會停止對抗侵略。俄羅斯軍隊刻意在早上繁忙時間發動導彈攻擊，試圖製造恐慌，影響更多人。這是典型的恐怖戰術。

另外，有關澳洲生物安全計劃的參議院聽證會，在被譽為澳洲牛肉首都的昆州中部城鎮Rockhampton展開聆訊。

活牲口運輸商在聽證會上，要求暫時關閉與印尼邊界，直至當地爆發的口蹄症得到控制。

印尼在3月份發現有口蹄症，到5月蔓延到4個省，至今據報有數以10萬計動物感染，澳洲機場已經採取包括脫鞋或走過消毒墊的生物安全措施。

澳洲牲口及鄉鎮運輸協會（Australian Livestock and Rural Transporters Association）在聽證會上表示，澳洲一旦爆發口蹄症，將導致本地畜牧業損失至少800億元。

不過澳洲肉類及牲口會（Meat and Livestock Australia）董事總經理斯特朗（Jason Strong）就認為無需恐慌。

斯特朗說，無需不必要擔心及製造恐慌，但讓他們繼續改善目前的措施，他認為是學習過程，到目前為止，他們肉類行業的配合，是理想的。

請聽今集【時事報道】。
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