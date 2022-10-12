澳洲烏克蘭組織抗議俄羅斯導彈攻擊 本地牲口運輸商冀對印尼封關

俄羅斯第2 日對烏克蘭發動導彈攻勢，報復烏克蘭炸毀克里米亞大橋，即俄羅斯透過克里米亞向烏克蘭南部補給的重要途徑 。





澳洲烏克蘭組織聯會（Australian Federation of Ukrainian Organisations）在全澳多個城市集會抗議，包括在坎培拉的俄羅斯大使館外面，雪梨及荷伯特州議會大樓外面。





聯會表示將繼續敦促聯邦政府根據澳洲法律，將俄羅斯政府、武裝部隊和俄羅斯聯邦安全局，列為恐怖組織。





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而在烏克蘭首都基輔受到連串導彈襲擊後，聯邦政府就考慮派遣軍方人員到烏克蘭，協助訓練當地軍人。





國防部長馬利士（Richard Marles）表示，導彈襲擊的消息令人痛心，他說要確保澳洲長期支援烏克蘭，協助當地軍人的訓練是其中正考慮的支援，他說已經與烏克蘭有關方面討論過。





俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）指克里米亞大橋摧毀，是恐怖行為，會以強硬及對等的方式回應。





烏克蘭總理澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）就表示，烏克蘭軍隊會繼續保衛國家。





澤連斯基說，烏克蘭不會被嚇倒。只會更加團結。烏克蘭不會停止對抗侵略。俄羅斯軍隊刻意在早上繁忙時間發動導彈攻擊，試圖製造恐慌，影響更多人。這是典型的恐怖戰術。





另外，有關澳洲生物安全計劃的參議院聽證會，在被譽為澳洲牛肉首都的昆州中部城鎮Rockhampton展開聆訊。





活牲口運輸商在聽證會上，要求暫時關閉與印尼邊界，直至當地爆發的口蹄症得到控制。





印尼在3月份發現有口蹄症，到5月蔓延到4個省，至今據報有數以10萬計動物感染，澳洲機場已經採取包括脫鞋或走過消毒墊的生物安全措施。





澳洲牲口及鄉鎮運輸協會（Australian Livestock and Rural Transporters Association）在聽證會上表示，澳洲一旦爆發口蹄症，將導致本地畜牧業損失至少800億元。





不過澳洲肉類及牲口會（Meat and Livestock Australia）董事總經理斯特朗（Jason Strong）就認為無需恐慌。





斯特朗說，無需不必要擔心及製造恐慌，但讓他們繼續改善目前的措施，他認為是學習過程，到目前為止，他們肉類行業的配合，是理想的。



