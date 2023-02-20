【公關騷？】拜登突訪基輔 澤連斯基警告中國勿支持俄軍觸發世界大戰

重點 美國總統拜登在未經向外界宣布下訪問烏克蘭。

澤連斯基指， 在俄羅斯入侵烏克蘭一周年之際，今次訪問是顯示支持烏克蘭的一次重要訊息。

澤連斯基警告，如果中國在俄烏戰事中支持俄羅斯，可能會爆發第三次世界大戰。

今次亦是美國總統自去年 2 月 24 日俄軍入侵烏克蘭以來首次訪問該國。





身著制服的烏克蘭軍官在街道兩旁列隊讓拜登和澤連斯基從中走過，兩人並在俄烏戰事中陣亡的英雄紀念牆上獻花圈的同時，響起了軍樂，兩位總統默哀片刻。





拜登宣布會再向烏克蘭提供5億美元的武器援助，包括火砲彈藥、反裝甲系統及防空雷達，並承諾將繼續無限期支持烏克蘭。



今次是美國總統自去年 2 月 24 日俄軍入侵烏克蘭以來首次訪問該國。 Source: Getty / DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images 拜登表示：『一年前的那個漆黑晚上，全世界都認為基輔將會淪陷。 但自由是無價的， 亦值得為此而奮鬥。而美國是會一直支持烏克蘭。』





據估計，烏克蘭每月發射的砲彈數量遠超過歐盟國防工業目前的生產能力。





澤倫斯基指拜登的到訪，是發出一個重要的支持信號。





澤倫斯基在電報中用英語說：『歡迎拜登來到基輔！你的訪問是支持烏克蘭人的的一個極其重要的信息。』



不過，一些專家則認為拜登訪問烏克蘭是針對中國。





前美國國家安全顧問謝弗（Anthony Shaffer ）對九號台表示，美國官員早前經已將拜登的訪問告知俄羅斯，所以他認為拜登主要只是做一個公關騷。





謝弗表示：『拜登政府基本上是想同中國友好，所以他們對氣球事件隻字不提。而美國是想說服中國，不要向俄羅斯提供援助。而俄羅斯方面知道，美國是極力希望烏克蘭獲勝。而這亦是他們想傳遞的訊息。』



與此同時，烏克蘭總統澤連斯基警告說，如果中國在俄烏戰事中支持俄羅斯，可能會爆發第三次世界大戰。



澤連斯基接受德國《世界報》專訪時指，對烏克蘭而言，重要的是中國在這場戰爭不支持俄羅斯，事實上，他希望中國能站在烏克蘭一邊，但他認為在這一刻這個情況並不可能出現。





另外，據俄羅斯傳媒報道，中共中央外事辦主任王毅抵達俄羅斯首都莫斯科訪問，中國希望此行能對解決俄烏戰事上可以發揮更大作用 。克里莫姆林宮發言人佩斯科夫說，不排除王毅將與總統普京會面。





在北京，外交部發言人汪文斌亦回應美國國務卿布林肯日前指，中國正考慮向俄羅斯提供包括武器彈藥的「致命性支持」言論時表示：『源源不斷提供武器的是美方，而不是中方；中方在烏克蘭問題上的方針是勸和促談，究竟是誰在呼籲對話爭取和平，誰在拱火遞刀鼓動對抗，國際社會有目共睹。』





汪文斌又說：『』中方敦促美方切實反思自身所作所為，多為緩和局勢、勸和促談做些實事，停止甩鍋推責、散播虛假信息。』





歐盟外交政策負責人博雷爾（Josep Borrell）也警告中國不要向俄羅斯提供用於烏克蘭戰事的武器，他說：『對我們而言，這將是我們關係中的紅線。』



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