烏克蘭和俄羅斯交換約200名戰俘

烏克蘭和俄羅斯交換了近 200 名戰俘，這是雙方分別宣布的交換協議。兩名英國志願者的遺體歸亦還烏克蘭。





澤連斯基認為，今年應就烏克蘭加入歐盟的問題開始談判。 Source: ABACA / Kotenko Yevhen/Ukrinform/ABACA/PA/Alamy 烏克蘭總統澤連斯基讚揚他的團隊為談判交換囚犯所做的努力。澤連斯基表示，自去年 2 月 24 日以來，烏克蘭軍隊已設法將 1762 名烏克蘭男女，從俄羅斯囚禁中救出來。





他又指烏克蘭正在努力，希望盟友可以與他們同步制裁俄羅斯。令自由世界的敵人知道，不能為一切私利而利用自由世界。





俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫說，美方進一步軍援烏克蘭，毫無疑問會令戰事升溫。



佩斯科夫形容，美國向烏克蘭提供遠程火箭砲，令戰事升溫。 Credit: TASS/Sipa USA 佩斯科夫形容，美國向烏克蘭提供遠程火箭砲，不但無助舒緩事件，更是火上加油。他強調俄羅斯將繼續在烏克蘭的特別軍事行動，直至實現既定目標。



