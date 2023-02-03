泳客遇到鯊魚機會有機高？

對不少新來澳洲定居人士或遊客，澳洲的陽光海灘都是吸引大家「打卡」的好去處。愛好滑浪的更加會視澳洲的海灘為天堂。但近來不少發現鯊魚事件就令人擔憂，甚至卻步不敢落水。





究竟我們遇上鯊魚的機會有幾高呢？





今年在1 月，雪梨有一隻海豚被多條牛鯊襲擊，救生員關閉了 Shelley 和 Manly 海灘。 另一宗事件都是發生在1 月 ，棕櫚灘 (Palm Beach) 有 15 條斧頭鯊出沒，海灘隨即關閉。2 月 份，Manly Cove 亦發現了一條鯊魚。





有專家表示，人類其實不是鯊魚的首選獵物，所以海灘發現鯊魚宗數並不代表人類受到鯊魚襲擊的數字就必然增加。





不少泳客基於近來發現鯊魚事件而高度戒備，專家表示，水上活動人士是應該認真對待事件，但遭遇鯊魚的可能性仍然很低。





有滑浪安全專家表示， 當大家觀察澳洲周圍約 12,000 個海灘，我們就會知道鯊魚遍佈澳洲所有水域，但在大多數情況下，人們都是看不見鯊魚的存在，所以不會對人構成任何威脅或危險。





根據 Surf Life Saving Australia 的 2022 年國家安全報告，去年全國共有 208 宗沿海死亡事故，其中 141 宗是遇溺身亡。約 8% 是與海洋動物群有關，其中包括涉及毒刺和鱷魚以及鯊魚等生物。





幾時最有可能遇到鯊魚？





雖然澳洲水域全年都有鯊魚出沒，但一年中的某些時候更有可能發現它們。





專家提醒泳客和水上活動人士，鯊魚活動與魚類遷徙息息相關，鯊魚會跟隨魚類尋找覓食機會。





例如在澳洲大部分地區，從 9 月到 12 月左右，我們看到魚類在沿海水域中遷徙，因此遇到鯊魚的可能性增加了。





遇到到鯊魚應該怎麼辦？



儘管遇上鯊魚的機會不大，但萬一真的發生，應該如何應對？



以下綜合了專家意見和維州漁業局資訊供參考一下。



應與同伴游泳、潛水或衝浪，不應單獨出海。 可透過政府網站查閱最新的鯊魚目擊事件。 在紅旗和黃旗之間游泳，盡可能在有人巡邏的海灘上。 避開吸引鯊魚的區域，例如鯊魚天然食物來源的地方，例如海豹 、捕魚廢物被處理的地方和人類和動物排泄物進入的地方 水。 注意野生動物或魚類異常行為的跡象。 這可能表明該地區有鯊魚。 如果您在水中發現鯊魚，請務必迅速採取行動並保持冷靜。 當發現鯊魚時應盡快通知當值救生員。 如果游泳時鯊魚警報響起，應立即離開水域。



