匯款和電話詐騙去年底涉20 億元 銀行巨頭推出兩項「新措施」打擊詐騙

兩項新驗証功能名為"NameCheck" 和 "CallerCheck", 銀行客戶可透過應用程式核實匯款戶口和來電身份。

Photo illustration in Ukraine - 16 Sept 2021

聯邦銀行推出"Caller Check" 和 "Name Check" 應用程式以打擊詐騙罪行。 Credit: SOPA Images/Sipa USA

因應匯款和電話詐騙案激增，去年年尾涉及金額至 20 億元，澳洲聯邦銀行(Commonwealth Bank ) 推出新驗證措施，希望可更有效保障客戶。

周四（2月2日），聯邦銀行表示，三月底會推出姓名查核 “NameCheck” 和 來電查核 “CallerCheck” 的驗證功能。
聯邦銀行零售銀行集團主管沙利文 (Angus Sullivan) 表示，姓名查核 “NameCheck” 會向客戶展示，首次付款的賬戶資料，是否與銀行數據庫中的賬戶資料相乎。

「當人們在網上轉賬時，許多人會假設收款人的賬戶名稱以及 BSB 和賬號都已核實，但大多數情況下，這是不可能的。我們現在擁有改善這狀況的數據和技術」。

網上銀行交易需要收款人姓名、BSB 和帳號，但大多數銀行只檢查 BSB 和帳號。 2017 年，荷蘭銀行推出了姓名查核 (name check) 服務，欺詐行為亦因應減少 81%。

聯邦銀行表示，他們會仿效荷蘭的做法，於三月底推出機械智能的姓名查核 (“NameCheck”) 服務。銀行客戶可於 CommBank 應用程式、NetBank 和 CommBiz 上使用。

另一項新措施是針對一些冒充機構來電的詐騙，名為 "CallerCheck" 來電查核功能。聯邦銀行零售銀行集團主管沙利文 (Angus Sullivan) 稱，聯邦銀行會發出通知給客戶， 以驗證來電是否真的來自銀行，客戶可透過應用程式來核實身份，從而確應真偽。

「在來電查核功能 (CallerCheck) 推出之前，客戶無法以簡單的方法來驗證是否真與銀行通話。 "CallerCheck" 讓客戶得知我們的電話是真實的，並且在 CommBank 應用程式上，可在安全和受控環境中實時確認」。

銀行客戶可以透過聯邦銀行製作的短片，學習如何使用該兩項新功能。

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Published 3 February 2023 at 3:28pm, updated 3 February 2023 at 4:36pm
By Nina Loh
Source: SBS