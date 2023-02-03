Myki讀卡機暴雨下繁忙時間突死機 維州人：技術落後陳舊

Myki讀卡機在周四繁忙時間出現故障，大部份維州火車站，巴士和電車無法拍卡。

MYKI TRANSPORT STOCK

維州 Myki 系統。 Source: AAP / CON CHRONIS/AAPIMAGE

Myki讀卡機在繁忙時間出現故障，大部份維州火車站，巴士和電車無法使用。

維州 Myki 卡系統周四在下班繁忙時段突然斷線，影響大量下班乘客無法拍卡。

維州交通部證實，Myki系統周四下午出現故障，火車站、巴士和電車等公共交通的大多數 myki 讀卡支付設備受到影響。

部門發言人表示，系統斷線後在下午 6 點 30 分後回復正常。

發言人向澳聯社表示：「部份讀卡機可能需要一些時間才能重新使用，但乘客應該在可用的情況下，正常拍卡付車費。我們感謝市民的耐心等待。」

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去年12月，面對不少使用者認為Myki技術陳舊，導致墨爾本公共交通系統落後於全球大城市，維州財長帕拉斯（Tim Pallas）直接承認Myki 系統不符合全球標準，亦需要了解要做甚麼才能改善。

公共交通用戶協會發言人鮑文（ Daniel Bowen ）當時亦表示，Myki 的問題反映它不是「世界級城市」的體驗。他指，阿德雷德和布里斯本正在引入信用卡支付，而雪梨已引入信用卡支付。

Myki 合約將會於今年11月到期。
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Published 3 February 2023 at 3:20pm, updated 3 February 2023 at 4:07pm
By Peggy Tsoi
Source: SBS