Myki系統明年或被淘汰 維州財長承認不合全球標準

Myki 合約將會於明年11月到期，不少使用者認為Myki技術陳舊，而且客戶服務體驗落後，導致維州墨爾本的公共交通系統落後全球大城市，並呼籲取替Myki 或將之更新為類似倫敦、雪梨、新加坡等世界城市長期使用的用戶友好型操作系統。





維州財長帕拉斯(Tim Pallas)亦在周四承認Myki 系統不符合全球標準。





他直接承認Myki 不是世界上最佳的，亦需要了解要做甚麼才能改善。





他指：「我們希望確保它符合目的，並且提供比我們目前更好的客戶體驗。」





帕拉斯表示，政府正在與有關方面進行對話，以準備在 11 月到期的合同。





但被問及新計劃可能涉及的具體細節以及它是否會看到實體 myki 卡的終結時，他卻表示，需要看看有關討論產生甚麼結果。





他說：「我們希望看到一個具有盡可能廣泛的應用和利用盡可能多的技術的能力的計劃。」





他指非常清楚技術已經發生了變化。 自從引入 myki 卡以來，它在十年間有了不少進步。



公共交通用戶協會發言人 Daniel Bowen 表示，myki 的問題反映它不是「世界級城市」的體驗。





他指，阿德雷德和布里斯本正在引入信用卡支付，這是許多乘客的普遍要求。





而在雪梨已引入信用卡支付。





維州工商會主席格拉Paul Guerra 表示，myki 卡需要反映維州作為商業、旅遊和活動目的地的地位。





他表示，在10前推出 myki 卡時，維州被視領先全澳。





「現在是時候升級到現代的、以技術為主導的、適合目的的易於使用的票務系統了，這將有助於提升墨爾本作為旅遊和活動聖地的地位。」





格拉表示，維州不需要「重新發明」來尋找合適的系統。





「我們可以採用目前在全球範圍內無縫運行的眾多系統之一。」





他認為最重要的是，它（這種支付方式）必須以不引入注意地融入維州人的生活，並且同時方便遊客遊覽。





Myki 於2019年開始可以在Android手機上應用，但在iPhone 上的支付一直停滯不前。





Myki 卡於 2010 年首次推出時，超出預算5 億元且進度落後。





儘管系統出現故障，承包商 NTT Data 仍在 2017 年以 7 億元的價格獲得了另一份為期七年的合約。

