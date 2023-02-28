【誰之過？】來澳尋夢 卻惹來絕症纏身

朗尼 （Ronnie Ponggos）在 14 年前從菲律賓移民澳洲從事石匠工作，他沒料到這一個決定要令他付上犧牲性命的代價。





現年 59 歲的他被診斷患有慢性矽肺病 （一種無法治癒的肺病）是由於過度吸收切割澳洲廚房常見的石檯面和瓷磚時產生的矽塵微粒而致。





他向 SBS 新聞表示：「這對我來說是一種犧牲。」





「醫生告訴我，由於患有這種病，預期壽命只剩十年八載。」





「我真的非常難過，因為我從沒想過這事會發生在澳洲，發生在我身上。」



我從沒想過這事會發生在澳洲，發生在我身上。 朗尼，澳洲石匠

朗尼在菲律賓當了 20 多年石匠，並在 2009 年在當地一家石檯面和瓷磚公司擔保下以 457 簽證移民珀斯。





他作出這一個決定，是為了養活三個孩子及他的父母，他的子女現在都已長大成人，而他的父母仍在菲律賓。





他抵達澳洲時的 X 光檢查顯示肺部並無異常。





朗尼其後曾在幾間公司受僱，工作了 11 年後，經診斷後，他才得知自己才得知他接觸暴露在矽塵的代價。





他說：「現在回想起來，工人們應該受到保護。」



朗尼因健康問題被迫辭去工作。 Source: Supplied / Ronnie Ponggos 他說，來澳洲工作期間，他在塵土飛揚的環境下工作，經常不戴口罩，他以為這是「正常」的。





他有時會用手巾或 T 恤遮臉以保護自己，但他說現在才更了解自己所面對的危險。





澳洲肺病基金會 （Lung Foundation Australia） 指：「長時間吸入矽塵會引發炎症，導致肺組織形成疤痕，令肺部硬化，引致呼吸困難。」



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此病對朗尼的生活質量造成很大的影響，導致他呼吸急促和持續咳嗽，他的嗜好打網球和籃球都難以繼續。





他被迫放棄了石匠的工作，現在轉職做 Uber 司機。



州政府和聯邦政府考慮禁止

朗尼現在是其中一個參與活動，促請澳洲禁止入口和使用被視為危險的石材產品的人，希望藉此拯救他人免於遭受同一命運。聯邦和州政府的工作場所健康與安全部長正商議此問題的對策。





《雪梨先驅晨報》(Sydney Morning Herald) 和《60 分鐘時事雜誌》於上周就矽肺病對澳洲工人的影響進行調查後，加強了公眾對此病的關注。





其中一個主要的關注為常用於製造廚房檯面的高矽石材中，二氧化矽含量高達 95%。





使用這些產品的工人被診斷出患矽肺病的比率比一般人高很多。



聯邦和州政府的工作場所健康與安全部長及廳長於周二（2 月 28 日）開會，商議可能禁止進口含二氧化矽的石材產品以及加強監管。





朗尼說他在菲律賓當石匠時，從來沒有使用這些石材產品。





他說：「政府應該叫停，請停止進口這種材料。」





「如果他們停止，百分百可以挽救生命。」





澳洲肺病基金會、澳洲公共衛生協會和澳洲健康與安全研究所等團體，均支持禁止高矽產品。



「他們被騙了」

西澳律師行 Shine Lawyers 其中四名菲律賓客戶，包括朗尼，均被診斷出患有矽肺病。





他們皆持 457 簽證來澳洲，現在是澳洲公民。





湯森 （Kathyrn Townsend）是粉塵病業務的全國負責人，她指他們的個案證明澳洲政府未能履行相關的關顧義務，為這行業的工人提供保護。這些工人原本相信他們會在安全的情況下工作。





她說：「這讓我心碎，因為這些人是來尋找澳洲夢的，卻被騙了。」





「他們被騙有良好的工作條件和高薪，但最終得了絕症。」



［他們］是來尋找澳洲夢的，卻被賣掉了。 湯森

朗尼在律師的協助下，已成功索取工人賠償，而西澳勞保局 （WorkCover WA） 亦提供協助，使他財政穩定。





不過，他對正考慮來澳洲從事該行業的人有一個忠告。





他說：「注意並保護自己，以了解如何處理矽塵。」





「我不希望我所遇到的事發生在其他年輕人身上。」



對澳洲工人的關注

就業和勞資關係部長博克 （Tony Burke） 上周表示，「需要採取一致的全國性對策」以更好地保護面臨風險的工人。





他說：「艾巴尼斯領導的工黨政府對於矽肺病在澳洲工人之間越趨普遍深感關注。」





代表石匠的工會「建築、林業、礦業及能源工會」 （CMFEU）表示，如果政府不介入，它們就會在 2024 年年中之前停止其成員從事石材產品的生產。





聯邦政府在本月較早前承諾撥款 390 萬元，用於由澳洲肺病基金會主導，預防和宣傳有關內容。



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這是對 2021 年全國肺塵病工作小組報告的回應。報告中建議就此問題採取迫急行動，制訂管控包括矽肺病在內的肺塵病的方法。





報告的其中一項建議是推動一項全國性許可證計劃，限制高矽產品只可在已採取充分保護措施的公司使用。





大多數州份亦已經禁止「乾切割」，這被視為最危險的高矽產品處理方式。



