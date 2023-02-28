【針對Omicron變種】全澳即將推出新二價疫苗 哪些人合資格注射？

要點 莫德納針對 Omicron 變種病毒株 BA.4 和 BA.5 的新型新冠疫苗，將於 4 月推出。

該疫苗將作為加強劑提供給 12 歲及以上的人。

政府購買了300萬劑莫德納針對 Omicron 變種病毒株 BA.5 和 BA.5 的疫苗。

莫德納最新針對Omicron變種病毒株BA.5 和 BA.5 的疫苗，已獲得臨時批准，預計將於 4 月在澳洲推出。





衛生部長畢勒（Mark Butler）證實，政府額外購買 300 萬劑最新的莫德納 Spikevax 二價疫苗，該新疫苗已獲得醫藥用品管理局 (TGA) 的批准。





根據澳洲免疫技術諮詢小組 (ATAGI) 的建議，莫德納疫苗，可作為12 歲及以上符合條件人士的加強針。





截至 2 月 8 日，免疫技術諮詢小組只建議 18 歲以下的兒童或青少年，如果有新冠重症的危險因素，才需要打加強針。





今次的改變，是由於 霍爾頓（ Jane Halton ）教授對澳洲新冠疫苗和治療採購安排的檢討 ，研究未來包括未來 12 至 18 個月，是否可以獲得足夠的疫苗劑量。



針對現在已知新冠變種病毒株的二價疫苗。 Source: Getty / Peter Hansen/Getty Images/iStockphoto 在檢討報告，霍爾頓教授指出，全球仍未處於「新冠穩定」環境，並且無法預測何時會出現新一輪爆發或變種。





霍爾頓在報告中指出：「在未來一段時間，有能力向大量民眾快速提供有效疫苗和治療，仍需要在規劃和採購的計劃內。」





她表示，澳洲現有的大量庫存應能為未來 12 個月提供足夠的保障，但需要建立機制以在需求增加或出現緊急需求時，擴大供應。





澳洲在 2023 年，可能會出現 Novavax 供過於求的情況，但霍爾頓表示，應該在 2023 年購買額外劑量的 莫德納疫苗，以應付預期的所需信使核糖核酸（mRNA） 疫苗數量短缺，並確保五歲以下兒童獲得疫苗。



衛生部長畢勒。 Source: AAP / Lukas Coch 衛生部長畢勒說，聯邦政府已經完全接受霍爾頓教授的7 項建議。 其餘與國家醫療儲備（National Medical Stockpile）有關的建議，部份獲接納。





他表示： 「澳洲已經從莫德納獲得 300 萬劑最新針對Omicron 的新冠疫苗，確保我們擁有霍爾頓教授推薦的疫苗組合。」





畢勒指出：「目前，打加強針或確診感染已經過了6個月或以上人士，就可以再注射加強針。」





其他措施包括發布 2023 年 新冠管理計劃和準備新的廣告宣傳活動，以確保澳洲人，尤其是弱勢社群，繼續獲得信息和保持警覺，以做出有助於保護自己和他人免受新冠感染的決定。



擴大打加強針資格

政府上個月訂明注射加強劑的資格，65 歲以上人士現在可以打第5劑疫苗。





澳洲免疫技術諮詢小組建議，這年齡組別人士如果距離最後一次注射或感染，已經六個月，則應該打加強針。





目前已有多款疫苗提供選擇，但部份澳洲人選擇等待直到 3 月 6 日輝瑞針對 BA.4 和 BA.5 變種的最新二價疫苗推出。





而針對BA.4/5的莫德納二價疫苗，將在 4 月份推出，會成為針對這些變種病毒的第二款可用疫苗。





BA.4 和 BA.5 是去年底在澳洲傳播的主要 Omicron 變種病株， 今年爆發新的亞變種疫情，是「新冠變種湯」的帶動 ， 包括 Omicron 亞變種：BA.4.6、BA.2.75、BQ.1 和 XBB。





雖然最新的二價疫苗未有針對最新的變種病株，但被認為作為加強針，可以提供比原始疫苗略好的保護。

