部分澳洲人已可接種第 5 針 應否「停一停，等一等」？

要點： 許多澳洲人如今可接種第五劑新冠疫苗；

澳洲人現在可以接種一種針對 Omicron 亞變種 BA.1 的二價疫苗；

針對 Omicron亞變種 BA.4 和 BA.5 的新二價疫苗要到 3月6 日才會提供。

本月，第五劑新冠疫苗接種資格開放後，不少澳洲人已急不及待接種，但有人擔心那些急於接種的人並未得到最好的保護。





76 歲的惠頓（Georgie Whitton）已經焦急地等了幾個月，以獲得接種二價疫苗的資格。該新冠疫苗去年10月份向澳人提供，但直到今年 2月20 日才被推薦為第五針。





她上一次接種加強針，已經是將近12個月前了，這讓她倍感壓力和擔憂，因為她的丈夫免疫力低下，她自己亦有健康問題。





惠頓終於在 2月21 日接種了加強針，但之後她發現自己接種的是只針對 Omicron 亞變種 BA.1 的二價疫苗。她本以為自己能接種到針對 BA.4 和 BA.5 變種的最新疫苗，該疫苗要到 3月6 日才開始供應。





BA.4 和 BA.5 是去年年底在澳洲流行的主要 Omicron 變種，儘管此後新的亞變種湧現。今年的病毒傳播則是由包括 Omicron 亞變種 BA.4.6、BA.2.75、BQ.1 和 XBB 在內的「變種雜燴（variant soup） 」驅動的。





雖然輝瑞公司最新的二價疫苗並不針對最新的變種，但人們認為它確實提供了比原始疫苗更好的保護，而且專家說它仍然值得作為一種保護措施。





惠頓表示，她曾專門致電當地藥店，詢問是否可以接種 BA.4/5 專用疫苗，並且得到保證，藥店已有最新的輝瑞疫苗庫存，可以在 2月21日為她接種。



惠頓（Georgie Whitton）很失望，她沒有獲得最新的增強劑來預防 Omicron 亞變體 BA.4 和 BA.5。 Source: Supplied 她還兩次詢問給她注射疫苗的人，給她接種的是否是針對 BA.4 和 BA.5 變種的最新疫苗，並得到保證說這是二價疫苗。





但是後來當她檢查自己的疫苗接種證書時，她意識到所接種的是只針對BA.1的莫德納（Moderna）二價疫苗。





她感到不快。她說：「我76歲了，我有很多心臟問題和哮喘，所以我自然希望得到最好的保護，不僅僅是為了我的丈夫，也是為了自己。」





她說，許多澳洲人在 2月20 日匆忙地接種了加強針，因為對許多人來說，距他們上次接種疫苗已經有 9 個月或 10 個月了。





「所以有很多人將和我一樣，現在我們需要得到保證，我們能夠接種到更好的疫苗並且不必再等待12個月。」





「他們正在做的是，將所有以最快速度趕來接種加強針的人，在某種程度上，置於二等群體中。」





惠頓說，如果早知如此，她很樂意再等多兩周，以接種針對BA.4/5的專用加強針。





她說：「只差兩周，我願意等待。」



澳洲人可以接種哪些加強針？

65 歲以上的澳洲人現在有資格接種第五針疫苗。目前，他們接種莫德納或輝瑞公司生產的專門針對 Omicron BA.1 的二價疫苗。他們還可以選擇諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗、原始的輝瑞或莫德納疫苗作為加強針接種。





從 3 月 6 日起，輝瑞公司針對 BA.4 和 BA.5 的新二價疫苗也將上市。 2月17日，醫藥用品管理局（TGA）還批准了一種針對 BA.4 和 BA.5 的莫德納新疫苗，但目前還不清楚它的上市時間。



澳洲人現在可以獲得新的二價疫苗。 Source: AAP / Diego Fedele 年輕的成年人被建議「考慮」接種加強針，但除非他們有合併症或殘疾，否則不建議接種。當局也不建議18歲以下沒有任何嚴重疾病風險因素的人士接種加強針。





澳洲免疫技術諮詢小組（ATAGI）建議人們在 6 月份前接種加強針，以及在接種最後一劑疫苗或新冠感染後的 6 個月左右接種。



人們是否應該等待最新的二價疫苗加強針？

昆士蘭大學傳染病醫生格里芬（Paul Griffin）副教授表示，儘管沒有很多數據進行比較，接種新的針對 B.A 4/5疫苗而不是BA.1的疫苗，可能會有輕微的改善。





他說：「我們認為與目前流通的疫苗相比，這可能是一種更好的匹配，所以可能會有輕微的改善。」





「但是，如果人們剛接種了針對 BA.1 的加強針，也不該覺得自己被虧待了，因為這種保護仍然是非常值得的。」





格里芬教授說，他認為澳人應該諮詢自己的全科醫生、藥劑師或其他疫苗提供者，了解選項，現在有哪些疫苗，哪種疫苗可能是最適合他們的。





鑑於 BA.4/5 疫苗還有兩周左右上市，格里芬表示，新疫苗似乎有一定的好處，因此可能值得等待。





他說：「但疫苗供應如果有任何延誤——如果無法獲得——接種針對 BA.1 的加強針，這要比等待很長一段時間並可能在這期間感染新冠要好得多。」





「鑑於我們看到一些州的病毒傳播上升，我們當然不希望人們等待太長時間，但如果我們在此期間沒有看到病例的大幅增加，那可能有機會至少等上數周。」





格里芬認為，總的來說，與原始疫苗相比，針對 B.A 4/5 的加強針被認為可以提供更好的保護，減少住院和死亡的人數。





他說，美國的一項研究表明，針對 B.A 4/5 的加強針對預防住院或死亡的保護效用提高了 35% 左右；另一項英國研究發現，對預防住院的保護效用提高 20% 左右。



澳洲免疫技術諮詢小組指出，與原始疫苗相比，針對 B.A 4/5 的加強針還能針對較新的 BQ.1.1 和 XBB.1 亞變種產生更高的中和抗體水平。





格里芬說，很難預測在未來任何新的加強針將會以多快的速度上市。





「如果未來幾周出現了一個新的、更嚴峻的變種，那麼可能會推出一劑特定的加強針來解決這個問題。除此之外——那是相當不可能的——在現在和冬季之間接種額外的疫苗劑量的概率極低。」





「在任何時候都可能推薦額外的疫苗劑量，這取決於病毒的情況，以及我們看到的流行病學情況，但希望這可能是我們今年看到的最後一劑加強針。」





