【全球最貴？】澳洲護照加價 點解咁貴？

要點 根據英國亨氏護照指數的排行榜，澳洲護照是其中最強。

澳洲成人護照10年有效期收費325元，澳洲護照辦事處今年2023年推出新R系列護照。

新R系列護照有多項安全特徵。

今年的英國亨氏護照指數（Hanley & Partners Passport Index) 的護照實力排行榜，澳洲排第八，持有護照的公民，可以免簽證或落地簽證進入185個國家。





而同樣排第八，免簽證進入國家數量相同的加拿大、希臘及馬耳他護照，收費平很多：



加拿大護照160加元 （大約172澳元）



馬耳他護照70至80歐元 （大約107至122澳元）



希臘護照84.40歐元 （大約130澳元）

而鄰國新西蘭，在護照實力排行榜排前一位，排第七，護照收費199新西蘭元（大約180澳元）。



不同國家的護照費用。 Credit: SBS News 目前澳洲護照的收費，最高是10年期16歲以上人士的新申請，325元；去年2022年1月是308元；前年2021年1月是301元。



點解澳洲護照收費咁貴？

雪梨科技大學UTS管理與旅遊專業客座研究員比爾曼（David Bierman）表示，澳洲護照的收費，可能與安全措施有關。





他指出，美國、英國和加拿大等其他國家的護照也有安全特徵。





比爾曼說：「這並不能完全解釋為什麼我們（澳洲）的護照如此昂貴。」





其他因素包括額外的勞動力和印刷成本，以及旅行防疫限制放寬後的巨大需求。





去年2022 年，外交部屬下護照辦事處，簽發超過 260 萬本澳洲護照。





比爾曼表示，護照的價格存在「增加收入的因素」。





他認為，「原因可能是......更多的是因為這是相當不錯的收入。」





根據 2015 年澳洲護照（申請費）測定，旅行證件費用會在每年 1 月 1 日自動與通貨膨脹掛鉤。





從護照費用的入益，將撥入聯邦政府的綜合收入基金（Consolidated Revenue Fund）。



澳洲護照有哪些安全特徵？

澳洲護照辦事處Australian Passport Office (APO) 隸屬外交貿易部，負責簽發護照，並已正式推出 R 系列護照，新功能包括防止身份盜用和偽造。





護照辦事處指，R 系列護照，比自 2014 年開始提供的 P 系列護照「更加安全」。





除了防範身份盜竊及偽造外，照片頁由「堅韌、高度安全的分層塑膠物料」製成。





其他安全功能包括紫外線元素，以及安全功能頁面上的光學變色合歡花圖案。





澳洲護照辦公室星期四表示，「本周將完成制定第 100 萬本新『R 系列』澳洲護照。」



澳洲護照收費（2023年1月1日開始）

10年有效期護照（16歲及以上人士）

$325 5年有效期護照（16歲以下兒童） $164

5年有效期護照（75歲及以上人士可選擇）

$164 補領護照

$204 緊急護照，海外申請

$204

