【澳洲新護照出爐】內頁隱藏甚麼玄機？

Key Points 澳洲護照辦公室正推出最新的 R 系列護照。

新護照包佢額外保安功能和澳洲風景圖像。

P 系列和 N 系列護照仍是有效旅行證件，可以一直使用至到期為止。

澳洲護照辦公室最新推出的 R 系列護照中包括了本地一些最受歡迎的風景和本土物種的圖像，並融合了原住民藝術家的作品。





新護照還具有防止偽造和身份盜用的高級保安功能。





護照的封面和封底是代表澳洲海岸，而簽證頁則會有 17 幅澳洲風景的圖片，讓戶主持有人可以踏上穿越澳洲的視覺之旅。





而這些風景圖案亦隱藏了一些保安細節，每幅圖像中的天空在紫外線下變成夜景，並會顯示隱藏了的一些本土動物物種。





根據澳洲護照辦公室表示，這是在澳洲護照中屬首次出現的照片頁是由「堅韌、高度安全的分層塑料」所製成的。





這種塑料，也稱為聚碳酸酯（ polycarbonate），是由激光雕刻而不是用墨水打印的，同時，照片亦會以黑白而不是彩色顯示。





在防偽特徵頁面上，枝條設計也會在不同角度改變顏色，而在紫外線下，照片頁上的藍色元素會變成紅色，封面內頁會出現紅白相間的枝條圖案。



澳洲最新發行的護照具有多項新功能，包括額外保安功能和一些隱藏展示澳洲風景的圖像。 Source: Supplied / Department of Foreign Affairs and Trade

為什麼澳洲有新護照，我還可以用舊護照嗎？

澳洲護照是會定期進行改進以保護護照持有人的身份和個人資料，R系列從2015年就開始規劃。





如果你持有P系列或N系列的護照，你仍然可以繼續使用直到到期為止。





任何在今年年初開始申請新護照的人士都將收到 R 系列的護照。





申請護照的費用和流程預計將保持不變，澳洲護照辦公室表示，新護照預計不會導致護照處理出現延誤。



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