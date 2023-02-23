【你有幾多退休公積金？】政府準備對「超級」退休公積金持有人開刀

不過他保證，絕大多數的退休公積金戶口現時所享有的優惠稅率將不會改變，包括一些退休公積金戶口有高達 250,000 元的戶口。





在提出對退休公積金的稅務減免進行廣泛改變以保持澳洲的財政系統能夠「可持續發展」所引起外界的擔憂後，查默斯強調，現時政府正在考慮的唯一計劃是對退休公積金的款額實施上限。 他告訴 2GB 電台，政府沒有考慮對捐款或收入徵收更高的稅率。





聯邦政府已明確表示，希望就改變退休公積金制度進行對話，雖然政府表示不打算徹底改革整個系統，但並未排除在 5 月時公佈的聯邦財案進行調整。





究竟政府建議進行哪些改變呢？

財長查默斯與本周較早前表示，擔憂退休公積金的稅務減免的開支到 2050 年左右將會比養老金的開支還要大。





根據目前的退休公積金制度下，由僱主或僱員自己在退休公積金的供款稅率是比個人收入的稅率為低。這意味著為自己的退休公積金做額外供款的人既可增加他們的退休公積金儲蓄，亦可以減少他們必須繳納的個人入息稅。





據上屆政府的退休收入審查發現，一些澳洲國民使用有關制度為自己儲蓄了數百萬元的退休金。





而現屆工黨政府則希望退休公積金制度是「公平且可持續」，因此相信政府會對退休公積金設置上限或削減稅務優惠。





由於強制性和額外的自願性供款（例如扣除稅前薪金）通常只是徵收百分之 15的稅率，這比大多數的邊際稅率，包括最高的百分之45的稅率為低，而每人每年可以額外供款高達 27,500 元， 而這筆供款只會徵收百分之 15的稅率，而如果供款高於 27,500 元， 才會徵稅百分之30。





那些退休公積金款額低於 170 萬元的人士而年齡經已超過60歲以上，通常可以使用他們的退休公積金而無需為他們提取的金額繳納任何稅款。而如果退休公積金款額高於 170 萬元的人士， 通常會按百分之15的稅率納稅。





根據總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 表示，澳洲國民的平均退休公積金款額為 150,000元。但在澳洲卻有11,000 名人士累積了超過 500 萬元的巨額退休金；同時，亦有32 家自我管理退休公積金基金的資產是超過 1 億元。





查默斯表示，政府每年因為給予退休公積金的稅務優惠近 500 億元是「並不便宜」。





他說：『我們不能忽視這些稅務優惠的成本以及財案中面對的所有其他的財務壓力。』





而政府亦不希望退休公積金看起來不像是退休儲蓄計劃，而更像是財富積累計劃，加劇了財富不均的情況。





助理財長瓊斯表示，任何改變都可能是針對較富有的人。





他說：『因此，我們必須就我們是否願意繼續補貼這些顯然與退休收入無關的巨額、超額退休公積金進行討論。』





反對黨領袖達頓表示，改變規則對較年長的澳洲國民來說是不公平的。





達頓說：『如果你努力工作並且把自己的錢存入退休公積金，你不希望政府改變規則並對這些進行徵稅。』





『我認為，他們對退休公積金提出的改變將不利於大家的退休計劃，我認為對一些自我供款的退休人士、領取養老金的人士以及那些期待在 10 或 20 年內退休的人士，（他們這個建議）將會對他們造成很大的不確定性。』



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