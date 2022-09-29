統計局指澳洲家庭財富在6月季度減少近五千億！

現時澳洲人平均擁有的資產是$553,954元，比3月份季度的$574,807元低了超過兩萬元，亦等於家庭的總財富下降了百分之3.3。





統計局負責金融及財富部的基南（Katherine Keenan）昨天（29／9）表示：『今次是自新冠疫情以來，澳洲家庭財富首次出現季度性下滑，這與生活開支及利率上升有關。』





她又表示，退休公積金受到本地和海外市場下滑的打擊，令國民的退休公積金下降，亦同時令家庭的財富下降了百分之 1.7。同時，房價下跌亦令國民的財富下降了百分之1.1。





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雖然家庭財富轉差，但我們對房屋貸款及其他形式信貸的需求卻不跌反升。





基南指出：『家庭對信貸的需求是自有記錄以來達到第二高的水平，反映房地產市場在自住物業和投資貸款的活動持續。』





統計局的數據亦顯示，總體通漲率飆升幅度符合預期，在截至7月的年通漲率為百分之7，之後在截至 8月的年通漲率則略為下跌至百分之 6.8。





在統計局新一個月的消費者物價指數中，房屋建築及汽油價格是帶領通漲的主要因素，分別上漲百分之20.7和百分之15。而油價下跌在很大程度上是令到8月份的通漲數字下降的主要原因，但當燃油附加稅現時恢復後，在未來數個月通漲的數字可能會再次推高。





財長查默斯（Jim Chalmers）表示，很明顯澳洲國民正面對一個十分艱難的時期。





他表示：『這亦是為什麼在不夠四個星期的時間內， 政府公布的預算，將會為澳洲國民提供負責任而同時亦是他們應該獲得的生活開支減免。同時，這個預算亦不會對通漲和利率造成額外壓力。』





查默斯又表示，新的預算將會包括因全球前景惡化而對失業率預測進行修正，同時，亦會是一個「現實」和「可以實現的」預算。





預計政府將會維持上屆政府將稅收上限設定為國內生產總值的百分之23.9的水平。查默斯在接受澳洲廣播公司（ABC） 的 730時事節目訪問時表示，全球的經濟形勢令人不安，而這個情況亦會影響澳洲對前景的預算。





查默斯說：『現時無可置疑，全球局勢是非常險峻，所以，政府的任務是要迎難而上。而我們仍然對澳洲本地的經濟未來感到樂觀，但與此同時，我們亦要面對一些全球比較艱難的情況。』





畢馬威首席經濟學家雷恩（Brendan Rynne）表示，令人擔心憂的是8月份的核心通漲率增長了百分之 6.1，但這個數字卻並未包括汽油和蔬果等價格，而這些項目價格每個月的變化都很大。而他相信，這個數字，亦比儲備銀行 (RBA)百分之2至3的通漲目標上限增加了兩倍有多，所以他認為下星期儲備銀行的議息會議，在很大程度上會繼續將現金利率上調至少 50 個基點。





澳洲工會聯會主席奧尼爾（Michele O'Neil）表示，現時的工資根本跟不上飛漲的生活開支。同時，現行的勞資談判制度亦未能帶來有意義的工資增長，但一些高層管理人員的獎金和公司利潤增長卻達致創紀錄的高水平。





另一方面，本地職位空缺雖然經過數個月的快速增長後也轉趨穩定，但職位空缺的水平仍然相當之高，比疫情前的水平增加了兩倍有多。究竟政府會如何解決這些問題呢？詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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