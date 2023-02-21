退休公積金再遭改革 查默斯希望將定義寫入法律

澳洲自 1991 年引入退休公積金 (superannuation，簡稱 super) 以來，退休公積金的目標一直是讓大家退休後可以過較舒適的生活。





可是，近年澳洲的生活開支勁升，「上車」買樓越益困難，看牙醫、做手術動輒數千以至數萬元，而新冠疫情更是無情，所以兩黨聯盟政府允許市民可以挪用他們部份的 super 來到應急。





當時還是反對黨的聯邦工黨對時任政府的做法不以為然，認為退休公積金是為了「退休」之用，如果大家一早已挪用退休公積金裡面的錢，到退休時未必能有較高質的享受。





但也有人認為，公積金的錢反正是自己的，現在不能置業，便會一直彷徨，假若到退休時還沒有自己物業的話，到時便是有較豐厚的公積金，也將無補於事。





在新冠疫情這幾年間，澳洲人從他們的 super 中提取了 360 億澳元。至於澳洲的 super 產業涉及的資金是一個天文數字，共有 3.3 萬億 (即 3.3兆) 元。





無論怎樣也好，澳洲財政查默斯昨日在雪梨表示，上任政府處理退休公積金的方式是「災難性的」 (disastrous)。



上任政府的政策有時候自相矛盾，有時候產生反效果，而且，後果往往是非常昂貴的。 查默斯

查默斯說，他們正著手對公積金制度進行大改革，目的是對從 super 中提款實施嚴格限制。



