退休公積金再遭改革 查默斯希望將定義寫入法律

JIM CHALMERS EMPLOYMENT PRESSER

澳洲財長查默斯認為，上任政府在處理退休公積金手法上屬災難性。 Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

就退休公積金改革一事上，澳洲政府已開始諮詢程序，並提出「退休金的目標是以公平和可持續的方式去保存儲蓄，加上在政府支持的情況下，為退休人士提供一個有尊嚴的收入」。

澳洲自 1991 年引入退休公積金 (superannuation，簡稱 super) 以來，退休公積金的目標一直是讓大家退休後可以過較舒適的生活。

可是，近年澳洲的生活開支勁升，「上車」買樓越益困難，看牙醫、做手術動輒數千以至數萬元，而新冠疫情更是無情，所以兩黨聯盟政府允許市民可以挪用他們部份的 super 來到應急。

當時還是反對黨的聯邦工黨對時任政府的做法不以為然，認為退休公積金是為了「退休」之用，如果大家一早已挪用退休公積金裡面的錢，到退休時未必能有較高質的享受。

但也有人認為，公積金的錢反正是自己的，現在不能置業，便會一直彷徨，假若到退休時還沒有自己物業的話，到時便是有較豐厚的公積金，也將無補於事。

在新冠疫情這幾年間，澳洲人從他們的 super 中提取了 360 億澳元。至於澳洲的 super 產業涉及的資金是一個天文數字，共有 3.3 萬億 (即 3.3兆) 元。

無論怎樣也好，澳洲財政查默斯昨日在雪梨表示，上任政府處理退休公積金的方式是「災難性的」 (disastrous)。
上任政府的政策有時候自相矛盾，有時候產生反效果，而且，後果往往是非常昂貴的。
查默斯
查默斯說，他們正著手對公積金制度進行大改革，目的是對從 super 中提款實施嚴格限制。

聯邦政府正尋求創建一個具有法律約束力的退休公積金定義，以澄清它的目的。這很可能對未來使用它的方式上加設限制。
更多內容

越來越多澳洲人渴望退休？

澳洲勞動力不足 退休人士成「搶手貨」

統計局指澳洲家庭財富在6月季度減少近五千億！

【工黨政府新財案】財長：實際工資將持續下降兩年

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Radio App 手機應用程式
收聽直播及節目重溫。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享

Latest podcast episodes

Hong Kong Financial Markets

港股昨日跟隨中國內地股市造好

SBS Chinese News

SBS 中文新聞 （2月21日）

Optus承諾就資料外洩案進行「獨立外部調查」

澳洲電訊商投訴增一成 專家教你選擇信譽良好電訊商

2023-02-21_08-47-56.png

【新科技】AI 機械人能否照顧長者？