【全澳打工仔收入不敵通脹】工資增長10年新高 扣除通脹跌幅歷來最大

澳洲統計局發布的新數據顯示，去年到12月份的第四季度，工資物價指數（Wage Price Index）上升0.8%，全年增長3.3%，是自2012年增長最強勁的第4季度。
到9月份的第3季度，年增長是3.2%，第4季度的增長較預期低。
由於通脹率達到7.8%，在去年澳洲打工仔實際工資下降4.5%，是歷來最大的跌幅。
有經濟分析指出，在目前工資增長遠遠低於通脹，公司利潤上升的情況下，通脹飆升與工資根本無關。
更有分析認為，通脹大幅攀升，是基於一連串非工資因素，包括企業將成本上升轉嫁予消費者，保障利潤不會削減。
雖然去年全澳工資增長 3.3%，但私人企業僱員，只有21%在12月季度獲加薪。
去年，批發買賣業的工資年增長最高，僱員獲加薪4.2%。
教育和培訓是去年工資增長最低的。
至於去年到 12 月的第4季度，加薪最高的是住宿和食品服務業僱員，平均增幅達到 1.7%。最低是行政及支持服務人員，只加薪 0.3%。
2022年澳洲各行業工資增幅
|1 批發貿買賣
|4.2%
|2 製造業
|4.0%
|3 零售業
|3.9%
|4 藝術及創意
|3.9%
|5 建築業
|3.8%
|6 金融服務
|3.8%
|7 租賃、僱用及地產服務
|3.7%
|8 其他服務
|3.7%
|9 公用事業
|3.6%
|10 專業、科學及技術服務
|3.6%
|11 住宿及食品服務
|3.5%
|12行政及支援服務
|3.5%
|13 資訊、傳媒及通訊
|3.4%
|14 礦業
|3.3%
|15 運輸郵政及倉儲
|3.3%
|16 醫療保健及社會援助
|3.0%
|17 公共行政及安全
|2.5%
|18 教育及培訓
|2.4%
|全澳工資平均增幅
|3.3%
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