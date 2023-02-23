【全澳打工仔收入不敵通脹】工資增長10年新高 扣除通脹跌幅歷來最大

全澳打工仔去年薪金的增長，達到3.3%，是10年來最大的升幅，不過就遠遠追不上去年高達7.8%的通脹。

"Food is definitely becoming a discretionary item for people" in the low-income group, according to an expert, as Australia records the largest jump in inflation in more than 20 years.

全澳打工仔去年工資上升3.3%，但扣除7.8% 通脹率後，實際收入下跌4.5%。 Source: Getty / Xinhua News Agency via Getty

澳洲統計局發布的新數據顯示，去年到12月份的第四季度，工資物價指數（Wage Price Index）上升0.8%，全年增長3.3%，是自2012年增長最強勁的第4季度。

到9月份的第3季度，年增長是3.2%，第4季度的增長較預期低。

由於通脹率達到7.8%，在去年澳洲打工仔實際工資下降4.5%，是歷來最大的跌幅。

有經濟分析指出，在目前工資增長遠遠低於通脹，公司利潤上升的情況下，通脹飆升與工資根本無關。

更有分析認為，通脹大幅攀升，是基於一連串非工資因素，包括企業將成本上升轉嫁予消費者，保障利潤不會削減。

雖然去年全澳工資增長 3.3%，但私人企業僱員，只有21%在12月季度獲加薪。

去年，批發買賣業的工資年增長最高，僱員獲加薪4.2%。

教育和培訓是去年工資增長最低的。

至於去年到 12 月的第4季度，加薪最高的是住宿和食品服務業僱員，平均增幅達到 1.7%。最低是行政及支持服務人員，只加薪 0.3%。

2022年澳洲各行業工資增幅

1 批發貿買賣

4.2%

2 製造業

4.0%

3 零售業

3.9%

4 藝術及創意

3.9%

5 建築業

3.8%

6 金融服務

3.8%

7 租賃、僱用及地產服務

3.7%

8 其他服務

3.7%

9 公用事業

3.6%

10 專業、科學及技術服務

3.6%

11 住宿及食品服務

3.5%

12行政及支援服務

3.5%

13 資訊、傳媒及通訊

3.4%

14 礦業

3.3%

15 運輸郵政及倉儲

3.3%

16 醫療保健及社會援助3.0%

17 公共行政及安全2.5%

18 教育及培訓

2.4%
全澳工資平均增幅3.3%

 
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Published 23 February 2023 at 1:52pm
By Wyee Yeung
Source: SBS