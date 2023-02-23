【全澳打工仔收入不敵通脹】工資增長10年新高 扣除通脹跌幅歷來最大

澳洲統計局發布的新數據顯示，去年到12月份的第四季度，工資物價指數（Wage Price Index）上升0.8%，全年增長3.3%，是自2012年增長最強勁的第4季度。





到9月份的第3季度，年增長是3.2%，第4季度的增長較預期低。





由於通脹率達到7.8%，在去年澳洲打工仔實際工資下降4.5%，是歷來最大的跌幅。





有經濟分析指出，在目前工資增長遠遠低於通脹，公司利潤上升的情況下，通脹飆升與工資根本無關。





更有分析認為，通脹大幅攀升，是基於一連串非工資因素，包括企業將成本上升轉嫁予消費者，保障利潤不會削減。





雖然去年全澳工資增長 3.3%，但私人企業僱員，只有21%在12月季度獲加薪。





去年，批發買賣業的工資年增長最高，僱員獲加薪4.2%。





教育和培訓是去年工資增長最低的。





至於去年到 12 月的第4季度，加薪最高的是住宿和食品服務業僱員，平均增幅達到 1.7%。最低是行政及支持服務人員，只加薪 0.3%。



2022年澳洲各行業工資增幅

1 批發貿買賣



4.2%



2 製造業



4.0%



3 零售業



3.9%



4 藝術及創意



3.9%



5 建築業



3.8%



6 金融服務



3.8%



7 租賃、僱用及地產服務



3.7%



8 其他服務



3.7%



9 公用事業



3.6%



10 專業、科學及技術服務



3.6%



11 住宿及食品服務



3.5%



12行政及支援服務



3.5%



13 資訊、傳媒及通訊



3.4%



14 礦業



3.3%



15 運輸郵政及倉儲



3.3%



16 醫療保健及社會援助 3.0%



17 公共行政及安全 2.5%



18 教育及培訓



2.4% 全澳工資平均增幅 3.3%







