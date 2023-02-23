醫療系統面臨崩潰 醫生藥劑師就「改革」現嚴重分歧

要點： 澳洲一些州份正在推行試驗計劃，允許藥劑師處方部分藥物。

全科醫生擔心病人的安全，但藥劑師表示這些措施並不過份。

有人認為應該讓其他臨床醫療人員，例如護士去處方藥物。

藥劑師被允許處方部分藥物，令全科醫生更加擔心病人的安全。全科醫生和藥劑師之間出現嚴重意見分歧，藥劑師認為此做法可以減輕原已不勝負荷的醫療系統減輕。





維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）和新州州長佩洛德（Dominic Perrottett）在周日（2月19日）在各自的競選活動演說時，均表示會推行類似的試驗計劃，允許藥劑師為尿道感染的女性處方抗生素和重覆處方避孕藥。





而在昆州北部進行過類似試驗計劃後，南澳亦正在考慮推行類似試驗，但昆州凱恩斯（Cairns）的一名醫生特拉弗斯（Aileen Travers）表示深感憂慮。



她表示曾有試驗計劃的藥劑師，誤診了她的病人，其中包括一名在性侵犯後感染性病的女子，另一名患有盆腔腫塊的婦女，還有一名敗血症病人。





三名病人都在下班後需要緊急止痛，但他們告訴特拉弗斯，他們不願意在藥房裡，在其他顧客能聽到的情況下，向陌生的藥劑師描述病症。





特拉弗斯轉述一位病人的說法：「他們以為我會爬上藥房的櫃檯，這樣他們就可以在藥房中間看看我的盆腔？」





「我無言以對，因為那是她所需要的（診斷過程）。」





她表示無法檢查誰給她的病人處方了甚麼藥物。





澳洲醫學會昆州分部（AMA Queensland）的一項調查發現，在最初試驗計劃中遺漏了的病症包括性病感染、癌症、抗生素耐藥性和異位妊娠（宮外孕），數百名病人需要接受進一步治療，這試驗計劃僅針對女性處方抗生素，但一些男性仍然在未有醫生處方可獲得抗生素。



許多人同意全科醫生和更廣泛的衛生系統正在苦苦掙扎，但不同意解決方案。 然而，昆士蘭科技大學的尼森教授（Professor Lisa Nissen）在 2022 年一份報告中發現，昆州的試驗計劃對病人和藥劑師都有「重要價值」。





藥房 Pharmacy Guild 向澳聯社表示，他們會為病人進行私人會診。





新州澳洲藥學會主席費爾凱（Chelsea Felkai）強調，昆州推出試驗計劃前，都會把在布里斯本試驗時發現的任何問題列入考慮因素。





她表示任何有危險訊號的病人，都會被轉介給全科醫生，並駁斥有關可能會產生更多抗生素耐藥性的憂慮。





費爾凱告訴澳聯社說：「我們仍會為（會診）收取費用，因此我們不會傾向於以任何方式處方不必要的抗生素予病人。」





她表示藥劑師是大眾最容易接觸到的醫療專業人員，並將該試驗計劃比作處方抗生素眼藥水或事後避孕藥，藥劑師都能夠做到。



蒙納殊大學高級講師加扎里安（Zareh Ghazarian）表示，把這個計劃列入議程對於選舉有數個好處。





他表示除了針對女性選民外，這還表明政黨希望討論新冠肺炎以外的健康問題。





他說：「這措施最終可減少市民得到醫療服務的障礙，這是一個非常好的消息，任何政府或潛在的政府在選舉時都可將這措施歸入議題。」





每個人都同意全科醫生以至更廣泛的醫療保健系統正在苦苦掙扎，但對解決方案持不同意見。



費爾凱說，很多患有尿道感染而感到痛楚的女士，可能在等待與全科醫生會診時已去了急症室，而在等待的同時，她們應該要得到治療。





泌尿外科醫生庫奇曼（Ashani Couchman ）不同意此說，斥責這些試驗計劃是為將病人安全置於危險的中。





她擔心藥劑師無法進行深入的尿液細菌培養測試，找出病人對甚麼藥物反應最好，亦無法取得病人之前在全科醫生進行的細菌培養測試結果。





庫奇曼說：「我對將某些東西快速提供給某人感到疑惑，但長遠而言，這做法實際上可能會使他們的狀況變得更壞。」





「一開始就出現診斷錯誤，實際上會帶來相當大的風險。」





庫奇曼贊成其他臨床醫療人員，例如護士，獲更大的權力處方藥物。





助理衛生部長兼前護士科爾尼（Ged Kearney）說，將會在西澳推行試驗計劃，並與新州和維州的試驗藥房一起接受審查。





科爾尼還為其他醫療人員能參與處方藥物的試驗計劃打開了大門。





她周二（2月21日）對記者說：「我們需要最大限度地善用我們的勞動力。」





「如果我們這樣做，更多的病人可得到基本治療，我們因此將成為一個更健康的國家。」





