【夠鍾放工返屋企！】初創公司堅決唔OT 一個舉動嚇親員工

重點： Softgrid 科技初創公司在員工下班時讓電腦自動鎖上關機，解決「加班」文化。

公司表示員工睡眠質素更好，並且工作更有動力。

根據世界衛生組織的數據，工時長的問題每年導致數十萬人死亡。

一間印度的科技初創公司在員工「夠鍾放工」時，電腦會自動彈出下班提醒並自動鎖上關機，鼓勵員工回家，以解決過度工作和長時間工作的文化。





「請回家！（Please go home！）」公司電腦系統在員工下班時間彈出這個「下班提醒」。





公司主管法尼（Mohammad Ali Fanee）表示，員工起初感到十分震驚，因為大多數人都習慣於在需要「獲許打卡，才能下班」的公司工作。





他表示：「我們相信工作與生活平衡（work-life balance）；而且我們相信，當員工家庭生活快樂，工作都會做得好。」



這家約有 40 名員工總部位於印多爾的公司，公司員工表示他們睡得更好，工作更有動力。





世界衛生組織（WHO）在 2021 年表示，工時過長每年導致數十萬人死亡，而且這個危害健康的趨勢正在惡化。



「不覆機的權利」

「不覆機的權利」（Right to disconnect）是指員工在正常工作時間之外，能夠真正脫離工作的權利。





印度暫時沒有此法律，法國於 2017 年率先制定了此類法律。法律要求雇主與工會就保護員工的家庭生活進行談判，並賦予員工在工作時間之外，可以合法地無視有關工作的對話交流的權利。





其後意大利、西班牙、比利時、愛爾蘭和葡萄牙都跟隨法國的做法。





但是，具體的「不覆機的權利」（Right to disconnect）法律因國家或地區而異。在 2月，肯尼亞成為最新提出此權利的國家，以保護員工精神健康。



印度的科技初創公司Softgrid 在員工「夠鍾放工」時，電腦會自動彈出下班提醒並自動鎖上關機，以解決過度工作和長時間工作的文化。 Credit: Reuters

那麼澳洲呢？

去年有參議院委員曾建議澳洲加入少數制定「不覆機的權利」（Right to disconnect）的國家，澳洲或有望即將為這項權利立法。







參議院工作與護理特別委員會的中期報告建議修改《公平工作法》（Fair Work Act），以頒布該權利，並在雇主不遵守的情況下，讓員工可訴諸公平工作調查專員署（Fair Work Ombudsman）。





委員會表示，在目前這樣科技通訊如此發達的環境下，再加上疾病大流行的工作模式，有需要制定此類法律為工時定出「邊界」。





