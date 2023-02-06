【活到老做到老】澳洲將再上調退休年齡

要點： 澳洲將於 7 月將退休年齡提高到 67 歲。

在法國，提高退休年齡的計劃遭到反對，民眾罷工和抗議表達不滿。

西澳大學公共政策研究所所長表示，縱使未來幾年澳洲進一步將退休年齡提高，他亦不會感到驚訝。

年初，法國政府宣布計劃將法定退休年齡逐步提高，惹來極大反響。當地鐵路、學校和煉油廠均相繼有罷工行動。





雖然在法國，大部份法國人反對將合資格領取養老金的年齡提高到 64 歲。但世界另一端的澳洲，亦推出類此政策。





由今年七月開始，澳洲會將退休年齡由原來的66 歲半提高至 67 歲。





究竟退休年齡不斷變化背後有甚麼原因？這對在職的澳洲人又有何影響？



澳洲的退休年齡一直都是65歲嗎？

澳洲於 1909 年首次為 65 歲及以上的人士推出養老金。





一年後，政府將女性合資格領取的年齡降至 60 歲。



法國政府計劃到 2030 年將最低退休年齡從 62 歲推遲到 64 歲，引發巴黎和全國各地抗議。 Source: AAP / CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA 九十年代，基廷政府實施改革，逐漸到 2004 年使女性的合資格年齡與男性一致。





到了近年，在2014 年聯邦預算案公布的計劃中，自由黨提議到 2035 年將退休年齡提高至 70 歲 。





儘管政府從 2017 年開始每兩年逐步將退休年齡提高六個月，但已放棄推遲到 67 歲以上的計劃。時任總理莫理遜於 2018 年決定不會將此年齡提高至超過 67 歲。





雖然目前合資格領取養老金的人須年滿 66 歲半，但到 2023 年 7 月 1 日起，此年齡將改為 67 歲。



養老金如何運作？

養老金是為晚年不再工作的人提供支持的社會支援金。





在澳洲，除了養老金之外，還設立了退休金制度，將你工作生涯賺得的錢進行投資，以應付日後的生活開支。





這兩種財務支援制度並存。一個人的退休金和資產影響著他是否可以領取養老金和領取的養老金多少。





澳洲的養老金資金來源是在職澳洲人繳納的稅款。隨著澳洲人口老化，越來越多人到達退休年齡。





西澳大學公共政策研究所所長薩格爾 (Shamit Saggar) 教授說：「存在資金不足的風險，因為國家養老金取決在職的澳洲人多少及在同時有多少人領取養老金。」





他說：「某種程度上，它有一個固定的範圍，視乎在職人數多寡才能擴大。將領取養老金的合資格年齡延遲，是因為沒有足夠的在職人數來為老齡化的勞動力提供資金 — 這是澳洲面臨的挑戰。」



雖然有人選擇在澳洲工作到 60 多歲甚至更大年紀，但許多人表示面對著年齡歧視。 Credit: FG Trade/Getty Images

澳洲的退休年齡會提高到67歲以上嗎？

雖然目前沒有保證在 2023 年 7 月之後會進一步提高澳洲的退休年齡，但薩格爾教授稱這在未來幾年仍有可能發生。





他說：「假如現屆政府或未來的政府考慮將此提高到 67 歲以上，我不會驚訝。」





薩格爾教授還指出，社會中還有其他因素可以調整，以增加稅收來為養老金提供資金，包括通過移民和有效的育兒政策擴大勞動力，讓更多女性可以有更長時間工作。





他說：「移民的年齡往往更加年輕，而且通常比本地出生的澳洲人在經濟上更加活躍。」





「因此，這是擴大適齡工作人口的一種有用方法。」





出生率下降也影響了為國家養老金提供資金的能力，澳洲的出生率目前處於十多年來的最低水平。





薩格爾教授說，政府實施針對性的政策可以提供更多機會，讓更多人在勞動力中發揮更大作用。





他說：「如果有有效的育兒政策，你會發現有更多女性會投入勞動力市場。」





「有很多事情可以做，例如使工作改善得對在職人士更友好，便可從現有人口中擠出更多的工作時數、工作日數和工作年限。」



法國人抗議改革

法國的工會要求總統馬克龍 (Emmanuel Macron) 政府放棄將退休年齡延長兩年的養老金改革計劃。





雖然馬克龍表示改革是「公正和負責任的」，並且對保持政府財政穩健來說是有需要的，但工會指提高退休年齡「只會讓僱主和富人受惠」。





據法國勞工部估計，將退休年齡推遲兩年並延長供款期，可為每年的養老金供款帶來額外 177 億歐元（277 億澳元），使該制度到 2027 年實現收支平衡。





工會反駁，指出還有其他方式為養老金提供資金，例如對超級富豪徵稅或增加僱主或富裕養老金領取人的供款。





薩格爾教授說，馬克龍正遭受對於「可視為親商界或親市場政策」的強烈反對。





他說：「法國正面對一項反對極富的議題。」





「馬克龍聲稱，法國的企業不應該像以前那樣雙手插在口袋裡。」





「這可能是一個錯誤，因為這是將他的親商界議題應用到影響每一個人的事情上。」





薩格爾教授說：「這樣令他的批評者可以指稱，他只有興趣以特定方式為國家的養老金赤字提供資金。」





民意調查顯示，大多數法國人反對提高該國的退休年齡。



