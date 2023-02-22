「在家工作」扣稅下月起有所改變 一文看清「注意事項」

要點： 計算「在家工作」扣稅額的「固定比率」將會有更改。

「在家工作」的每小時的固定費率將由現時的 52 仙增加至 67 仙

由 3 月 1 日開始，納稅人需要更詳細地記錄「在家工作」的工時。

如果你在過去數年都是「在家工作」，你可能會想在報稅表上申報開支，從而達到減稅效果。但你或許要再「想一想」。





澳洲稅務局 （Australian Taxation. Office）宣佈 2022/23 財政年度「在家工作」扣除額將會變更，一些納稅人由 3 月 1 日開始將要付出額外的稅款。



稅務局作出甚麼更改？

「在家工作」的澳洲的納稅人，有兩種計算方法申請扣稅，分別為「實際成本」或「固定費率」。





「固定費率」今年會有修改，「在家工作」的每小時固定比率將由 52 仙增加至 67 仙。





「在家工作」可申報扣稅的開支類型和納稅人需要保留的記錄亦有更改。



必須設有一個特定家庭辦公室才能申請扣稅的要求被取消。





稅務局表示，對「固定比率」法進行修改，是要「更好地反映現時在家工作的安排」。



「固定比率」法涵蓋了哪些開支？

原先 52 仙的「固定比率法」法的涵蓋範圍包括家庭辦公室傢具的折舊金額、冷暖空調系統、照明等的能源支出，以及清潔專用家庭辦公室的開支。





修改後的「固定比率」法可扣除的開支包括：





・家庭和手機的互聯網數據費用



・家庭和手機費用



・用於冷暖和照明系統的電費



・文具和電腦消耗品費用，如打印紙和墨水





如果你使用「固定比率」法計算「在家工作」的開支，就不能為其涵蓋的任何項目單獨申請額外扣稅。





不過，你仍可以此方法就未涵蓋的開支申請扣稅。包括電腦、電話和辦公室傢具等物品。





如果一件物品的價值在 300 澳元或以下，而主要用於工作，你可以在購買該物品的當個財政年度申請扣稅。



但如果物品的價值超過 300 澳元，你只能就其折舊金額申請扣稅。





你還可以為產品的維修保養費用申請扣稅。





如果該物品可作辦公和私人用途，你只能將與工作相關的部分申請扣稅。





在特殊情況下，擁有特定家庭辦公室的納稅人也可以申請房屋佔用費用，例如房貸利息或租金，或清潔費用等。



我需要保留甚麼記錄？

在之前的財政年度，納稅人必須記錄他們「在家工作」的實際時數，或者代表他們一般「在家工作」的模式，即是連續四個星期的工時記錄。





但從 3 月 1 日起，稅務局將只接受在相關財政年度在家「實際工作」時數的記錄。值班表（rosters）、工作時間記錄卡（timesheet）、公司使用的工作日誌等文件就已足夠。





你同時需要為「在家工作」的每項開支保存記錄。如果你「在家工作」時使用手提電話，則需要保留賬單的副本。這做法同樣適用於電力、煤氣和互聯網，以及任何你使用的傢具或科技產品的開支。





有些人擔心在財政年度中修改保存記錄的做法，但你並不需要擔心１，因為稅務局已經制定了過渡安排。





稅務局助理局長羅添（Tim Loh）說：「從 2022 年 7 月 1 日到 2023 年 2 月 28 日，我們會接受能代表『在家工作』總時數的記錄（例如 4 周的工作日誌）。」





無論你以哪種方法來計算扣稅額，稅務局建議你要保存在整個財政年度中，所有與工作相關的開支紀錄。





羅添說：「這使你可以更靈活地，根據自己的情況選擇最好的計算扣稅方法。」





你可以在稅務局網站找到更多有關詳情，該網站亦提供超過 30 種語言的版本。





