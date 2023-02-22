【TGA召回】受歡迎「嬰兒尿布霜」被發現引起BB皮膚敏感發紅或皮疹

一款受歡迎品牌的「嬰兒尿布乳霜」在被發現會引起嬰兒尿布疹或皮疹等不良反應後被召回。





產品標明用以舒緩嬰兒尿布疹，但在收到顧客使用後的「不良反應」報告之後，澳洲藥品及用品管理局（TGA）正在召回兩批 Curash Nappy Rash Cream。





TGA 表示，報告上指使用該產品後增加皮膚敏感、發紅或皮疹。



一款受歡迎品牌的「嬰兒尿布乳霜」被發現會引起嬰兒不良反應後被召回。 Source: Supplied / 澳洲藥品及用品管理局 TGA 當局建議使用這款尿布霜的消費者應盡快檢查產品上的批號。





受影響的批號為1118263和1116727，如下圖所示：



受影響的批號為1118263和1116727。 Source: Supplied / 澳洲藥品及用品管理局（TGA） 如果發現產品來自受影響的批次，消費者應該立即停止使用。





將產品退回購買地點以獲得退款，或將產品退回 Church and Dwight，公司將發出 10 澳元的禮品卡作為退款，產品可寄回：





Reply paid 87447



Church & Dwight (Australia) Pty Ltd



P.O. Box 83



Frenchs Forest NSW 1640





如果消費者使用該產品後並且出現皮膚敏感、發紅或皮疹等反應，應以清水清洗受影響的皮膚，或可減輕症狀。





如果有任何問題或疑慮，請致電 1800 222 099 聯繫 Church and Dwight 客戶服務團隊，或詢問家庭醫生。





TGA鼓勵消費者和衛生專業人員報告藥物或疫苗的問題，以協助當局對於產品的監控。



