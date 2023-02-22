【TGA召回】受歡迎「嬰兒尿布霜」被發現引起BB皮膚敏感發紅或皮疹

一款受歡迎品牌的「嬰兒尿布乳霜」在被發現會引起嬰兒尿布疹或皮疹等不良反應後被召回。
產品標明用以舒緩嬰兒尿布疹，但在收到顧客使用後的「不良反應」報告之後，澳洲藥品及用品管理局（TGA）正在召回兩批 Curash Nappy Rash Cream。
TGA 表示，報告上指使用該產品後增加皮膚敏感、發紅或皮疹。
當局建議使用這款尿布霜的消費者應盡快檢查產品上的批號。
一款受歡迎品牌的「嬰兒尿布乳霜」被發現會引起嬰兒不良反應後被召回。 Source: Supplied / 澳洲藥品及用品管理局 TGA
受影響的批號為1118263和1116727，如下圖所示：
如果發現產品來自受影響的批次，消費者應該立即停止使用。
受影響的批號為1118263和1116727。 Source: Supplied / 澳洲藥品及用品管理局（TGA）
將產品退回購買地點以獲得退款，或將產品退回 Church and Dwight，公司將發出 10 澳元的禮品卡作為退款，產品可寄回：
Reply paid 87447
Church & Dwight (Australia) Pty Ltd
P.O. Box 83
Frenchs Forest NSW 1640
如果消費者使用該產品後並且出現皮膚敏感、發紅或皮疹等反應，應以清水清洗受影響的皮膚，或可減輕症狀。
如果有任何問題或疑慮，請致電 1800 222 099 聯繫 Church and Dwight 客戶服務團隊，或詢問家庭醫生。
TGA鼓勵消費者和衛生專業人員報告藥物或疫苗的問題，以協助當局對於產品的監控。
此外，TGA 無法就個人的健康狀況提供建議。 如果消費者擔心與藥物或疫苗引起的相關可能不良反應，TGA強烈建議消費者與家庭醫生查詢。
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過收聽直播及節目重溫。