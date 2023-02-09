澳洲召回大眾汽車旗下品牌 Cupra兩款車型 涉近1500輛

澳洲召回大眾汽車（Volkswagen）集團旗下品牌 Cupra 的兩款車型。

cupra Formentor vz5 390 hp

澳洲召回 Cupra 兩款車型。 Credit: Cupra Australia

澳洲召回大眾汽車（Volkswagen）集團旗下品牌 Cupra 兩款車型，在 2021 年至 2022 年間生產的 Leon 及 Formentor 兩款中小型掀背車，召回通知指這兩款車型部份車輛的散熱器可能無法正確固定。

由於生產問題，部份車輛上的散熱器可能無法正確固定。 這或會導致散熱器移動，並可能導致發動機冷卻液流失。車主或司機可見到冷卻液流失，車輛亦會發出低冷卻液警告指示。

如果司機忽視這些警告，車身引擎可能過熱，隨後失去動力。

若駕駛時車輛失去動力，會增加發生交通事故的風險，導致車內司機和乘客，以及其他道路使用者嚴重傷亡。

受影響的 Cupra 車種：

· 型號 Model: Leon 及 Formentor

· 車型年份 Year Range: 2021-2022

· 受影響車輛數目: 1439

車主應聯繫他們的 Cupra 經銷商進行預約，盡快安排免費檢查及維修。

有需查詢更多信息，車主可致電 1800 879 112或電郵recalls@mycupra.com.au聯繫Cupra客戶團隊，或到網站
https://www.cupraofficial.com.au/
查詢。
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Published 9 February 2023 at 12:16pm
By Peggy Tsoi
Source: SBS