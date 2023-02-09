Calbee「卡樂B」召回一款全國熱賣零食

Calbee（卡樂B）澳洲正在召回一款零食產品 Calbee Harvest Snaps Vegemite。 該產品在全國連鎖超市 Coles有售。
新州食品管理局建議，召回這款零食的原因是由於產品上的營養標籤對於過敏原（麩質）的資料不正確。產品或存在食品安全隱患，任何對麩質過敏的消費者食用該產品後可能產生不良反應或不適。
涉及召回的產品名為 Calbee Harvest Snaps Vegemite 200 克，最佳食用日期（Best Before）為 23年8月28日和 23年8月29日。
Calbee（卡樂B）澳洲正在召回一款零食產品 Calbee Harvest Snaps Vegemite。 Source: Supplied / 新州食品管理局。
產品原產地為泰國。
對麩質過敏的消費者不應食用該產品，並應將其退回購買地點以獲得全額退款。
如需查詢更多，可聯繫 Calbee（卡樂B）澳洲：
電話：1800 225 233
網址：www.calbee.com.au
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