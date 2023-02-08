【普及化不如鄰國】澳洲望2030年路上行駛的電動車達300萬輛

一份最新報告顯示，澳洲目前在路上行駛的電動車數量在 2022 年幾乎翻倍，今年年初有望超過 10萬輛。





根據電動汽車委員會（Electric Vehicle Council）周二發佈的研究指出，澳洲目前路上有超過 83,000 輛電動車，全國充電站的數量亦大增了 44%。





儘管以電動車取代燃油汽車有所進展，但行內專家認為，澳洲的電動汽車普及率仍落後於世界其他地區，當局需急切改變政策，才有望在 2030 年全國達 300 萬輛電動車在路上行駛。



澳洲的碳減排目標是到 2030 年排放量為 2005 年水平的 43%，而到 2050 年排放量為淨零。

電動汽車委員會的行業報告顯示，去年電動車銷量增長 86%，佔所有新車銷量的 3.8%。





其中 Tesla 佔據主導地位，其 Model 3 和 Model Y 幾乎佔所有電動車銷量的一半，其次是比亞迪（BYD）、MG、Polestar、現代（Hyundai）和富豪（Volvo）的汽車。



Tesla佔本地電動車主導地位。 Source: Getty

這些數據說明了司機對電動車非常感興趣，但政策需要改變，以幫助更多司機實現轉用電動車。 電動汽車委員會執行長貝哈德賈夫里 （Behyad Jafari ）

分析還顯示，首都領地的新車銷量中有 9.7% 為電動車，引領著趨勢，其次是新州和維州，兩個州份的電動車銷量比 2021 年幾乎翻倍。





電動汽車委員會行政總裁賈夫里 （Behyad Jafari ）表示，這些數據說明了司機對電動車這項技術非常感興趣，但他認為政策上需要有所改變，以幫助更多司機實現轉用電動車。





他亦表示，澳洲要在2027 年達 100 萬輛電動車在路上行駛，到 2030 年更要達 300 萬輛電動車，才能實現澳洲的氣候目標。





他認為目前的確在路上看到的電動車比以前多，但如果澳洲想達到國家碳減排目標，按照目前的方案和軌跡是不可能實現的。





「我們絕對可以實現這些目標，但如果沒有雄心勃勃的減少燃油效率標準，來擴大本地電動車供應，我們就不能實成目標。聯邦政府今年應該緊急引入這項標準」，賈夫里說。





澳洲的碳減排目標是到 2030 年排放量為 2005 年水平的 43%，而到 2050 年排放量為淨零。



澳洲的電動車普及率增長不如其他國家。 斯威本大學（Swinburne University）未來城市交通教授侯賽因迪亞 （Hussein Dia）

斯威本大學（Swinburne University）的未來城市交通教授迪亞 （Hussein Dia）表示，數據顯示電動車的驚人增長，但他也強調與世界其他地區相比，澳洲推行電動車的趨勢較晚。





去年在新西蘭銷售的所有汽車中，超過 15% 是電動車，而中國則是 19%，挪威電動車普及率於世界領先佔 79%。





迪亞亦表示，「澳洲的電動車普及率增長不如其他國家。」





「一旦制定出燃油效率標準，它將向汽車製造商、車隊運營商等發出一個非常強烈的信號，並且會像在新西蘭和其他市場一樣產生滾動效應。」





燃油效率標準將為汽車製造商設定排放限值，並將會處罰未能達標的汽車。





該政策是聯邦政府國家電動汽車戰略諮詢文件中考慮的幾項政策之一，該文件於去年 10 月截止提交。

