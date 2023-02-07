18歲男持槍脅母與半歲嬰劫車 警出動多部門直升機追捕

雪梨西南區一名18 歲男子涉嫌在 Parramatta 用槍劫持一名婦女和她 6 個月大的嬰兒後被捕。

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警方正在繼續調查事件。

一名 18 歲男子涉嫌在雪梨西南區 Parramatta 用槍劫持一名婦女和她 6 個月大的嬰兒後被捕。

根據警方表示，上周五下午 4 點 30 分左右，一名 33 歲的婦人在 Church Street 的一家Parramatta 購物中心，帶著她6 個月大的嬰兒坐在一輛藍色鈴木汽車後座。期間一名男子用槍威脅她，並要求她下車，婦人接照他意思下車，男子開走其車逃去。據報，該名婦人和嬰兒並沒受傷。

經過警方調查，周一發起追捕該名男子行動，最終追到了一個購物中心。警方試圖在 Green Valley 的 Hoxton Park Road 攔截該輛藍色鈴木私家車，但車上司機拒絕停車。
警方到了附近郊區停止追捕，有關部門的直升機發現該車輛進入了 Liverpool George Street 的一間購物中心的停車場，期後司機棄車逃入購物中心內。

警方在周圍建立了警戒線，並要求包括警犬隊在內的戰術支援部門提供協助。

該名男子被警員追逐到購物中心內的職員服務通道後被捕。

這名 18 歲的男子隨後被帶到 Liverpool 警局，他因手部受傷被轉移到該區醫院，仍由警察看守。

警方正在繼續調查事件。預計該男子將被控攜帶危險武器搶劫、破壞他人財物、危險駕駛、持有非法毒品和無牌駕駛。
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Published 7 February 2023 at 4:37pm, updated 4 hours ago at 4:49pm
By Peggy Tsoi
Source: SBS