【又係Benz】平治再召回多款受歡迎系列車 涉天窗脫落及駕駛時失動力

據統計，平治（Mercedes-Benz）是2022年澳洲汽車召回次數最多的品牌。上月平治因車輛在停車時移動或溜走而召回 VS30 Sprinter ，受影響車輛數目達5,747輛。
今月，平治再召回多款品牌受歡迎的系列，當中包括C系列及ML與GLE系列。
由於出廠缺陷，車頂的滑動天窗面板和框架可能未正確粘合。因此，天窗面板可能會從車身脫落。
受天窗問題影響的平治車種型號包括：
C系列 C-Class
- 車型Model：C Class
- 年份Year：2001 – 2005 及2005 - 2010
- 型號 203.7（帶 413 編號的全景玻璃滑動天窗）
- 受影響車輛數目：13,641 及3,617
C系列 C-Class，CLC，CLK，E系列 E-Class及 CLS
- 車型Model：C-Class，CLC（203型號），CLK（209型號），E-Class（211型號）及 CLS （219型號）
- 年份Year：2000 – 2010
- 以上型號帶 414 編號的玻璃滑動天窗
- 受影響車輛數目：13,641
另外，同樣由於出廠缺陷，水可能會滲入燃油泵控制部件。這可能會影響引擎的燃油供應，導致車輛行駛時失去動力。
駕駛時失去動力或會增加事故的風險，引致車禍，或導致車內或其他道路使用者傷亡。
受燃油泵控制部件滲水影響的平治車種型號包括：
GLE Coupe
- 車型Model：GLE Coupe
- 年份Year：2015 – 2023
- 受影響車輛數目：3,036
ML 及 GLE
- 車型Model：ML 及GLE
- 年份Year：2012 – 2018
- 受影響車輛數目：18,331
受影響車輛的車主應聯繫平治經銷商，盡快安排進行維修。
以下為授權經銷商的完整列表可供車主參考：
車主亦可到平治網頁使用在線預約服務：
www.mercedes-benz.com.au/servicebooking
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