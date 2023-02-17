【又係Benz】平治再召回多款受歡迎系列車 涉天窗脫落及駕駛時失動力

據統計，平治（Mercedes-Benz）是2022年澳洲汽車召回次數最多的品牌。上月平治因車輛在停車時移動或溜走而召回 VS30 Sprinter ，受影響車輛數目達5,747輛。





今月，平治再召回多款品牌受歡迎的系列，當中包括C系列及ML與GLE系列。





由於出廠缺陷，車頂的滑動天窗面板和框架可能未正確粘合。因此，天窗面板可能會從車身脫落。





受天窗問題影響的平治車種型號包括：





C系列 C-Class



車型Model：C Class

年份Year：2001 – 2005 及2005 - 2010

型號 203.7（帶 413 編號的全景玻璃滑動天窗）

受影響車輛數目：13,641 及3,617

C系列 C-Class，CLC，CLK，E系列 E-Class及 CLS



車型Model：C-Class，CLC（203型號），CLK（209型號），E-Class（211型號）及 CLS （219型號）

年份Year：2000 – 2010

以上型號帶 414 編號的玻璃滑動天窗

受影響車輛數目：13,641

另外，同樣由於出廠缺陷，水可能會滲入燃油泵控制部件。這可能會影響引擎的燃油供應，導致車輛行駛時失去動力。





駕駛時失去動力或會增加事故的風險，引致車禍，或導致車內或其他道路使用者傷亡。





受燃油泵控制部件滲水影響的平治車種型號包括：





GLE Coupe



車型Model：GLE Coupe

年份Year：2015 – 2023

受影響車輛數目：3,036

ML 及 GLE



車型Model：ML 及GLE

年份Year：2012 – 2018

受影響車輛數目：18,331

受影響車輛的車主應聯繫平治經銷商，盡快安排進行維修。





以下為授權經銷商的完整列表可供車主參考：



車主亦可到平治網頁使用在線預約服務：

