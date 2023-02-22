全球近 6500 萬人受長新冠影響 五件應關注的事

2020 年底，當我們躲在「澳洲的堡壘」中，試圖避開新冠時，我們開始聽到有人在感染新冠後，症狀維持數月。他們被稱為長期新冠患者。





與我們的預期相反，這些症狀不僅是影響人們的肺部或呼吸。長期新冠患者出現其它症狀，包括：活動後更嚴重的疲勞、肌肉酸痛、頭痛、認知功能障礙或腦霧等。





一項議會調查項目正在調查澳洲對長期新冠患者的應對措施、公共衛生系統的反應以及最新研究結果等。





很明顯，在新冠大流行初期，我們對長期新冠的一些看法是錯誤的。三年來，全球估計有6500萬人受到長期新冠的影響，以下是我們已知或正在探索的關於這種情況的五件事。



LISTEN TO 「長新冠」席捲歐洲 世衛：已是實際疾病全球必須正視 SBS Chinese 15/09/2022 04:57 Play

肺功能可能需要數月才能恢復 有些人可能永遠無法恢復

我們現在了解，並不能夠保證長新冠患者的肺功能能完全恢復，五分之一的人仍然抱怨有嚴重的呼吸困難，一成人有嚴重的肺功能障礙。





研究報告顯示，在出院數月後，一些新冠患者可能還會有肺功能受損、胸部掃描異常、運動能力受損和持續呼吸困難等症狀，尤其是那些曾需要在重症監護室接受呼吸支持的患者。





對於因新冠住院且持續呼吸困難的患者來說，肺部的康復可改善生活質量並提高運動耐力。雖然這一證據不充分，但在一項隨機對照試驗和七項觀察性研究一致顯示出此類結果。





我們需要一種全國性的方法來評估所有住院後存活的新冠患者，以確定他們是否仍然呼吸困難，並確保他們的肺部可以康復。



新冠病毒會增加患慢性病的風險或使之惡化

早期，我們還不了解新冠病毒會增加患慢性病並使其它慢性病惡化的風險。





從那時起，大量研究清楚證明，長新冠患者患中風、心臟病和糖尿病的風險增加。





這些問題更可能發生在社會的弱勢群體中，他們沒有足夠時間進行康復治療。



長期新冠不是單一疾病

我們最初認為長新冠是一種單一疾病。我們現在知道這是一個複雜的情況，由許多不同的因素引起。新出現的證據已經證明，這包括：



免疫力受損

自身抗體的發展（免疫系統自我攻擊）

微血塊（小血塊和/或血管損傷）

SARS-CoV-2 病毒的持續存在

對於這一些情況的調查研究仍然很少，而且是觀察性的——這些因素可能會重疊，並且因患者而異。解決這些問題的唯一方法是進一步研究。





現階段存在多種治療方法，但它們都需要在適當的對照試驗中進行測試，但目前正在進行的試驗還是太少。



兩人在運動鍛煉。 Credit: Pexels/Sarah Chai Source: The Conversation

我們需要更多的醫療資源

過去，我們沒有投入足夠的資源來治療感染後的症狀或免疫綜合症，例如肌痛性腦炎或慢性疲勞綜合症 (ME/CFS)。這些症狀的定義是過度疲勞，勞累後會惡化，包括認知障礙或腦霧。





在許多人眼中，這些症狀是造成長新冠相關的大部分疾病和殘疾的原因，並且通常比呼吸系統問題更為普遍。





長新冠、慢性疲勞綜合症和其他感染後綜合症的嚴重病例可能包括一種被稱為體位性心動過速綜合症（POTS）的病症，心率過快會導致血壓下降，即使是輕微的運動。



與新冠肺炎的倖存者不同，體位性心動過速綜合症患者從並不太能透過傳統的運動康復計劃中受益。這樣的運動甚至可能會加重他們的症狀。





相反，有人提出以之前用以治療慢性疲勞綜合症和體位性心動過速綜合症，包括運動節奏和藥物治療方案以對抗長新冠。然而，雖然正在進行試驗，但目前仍缺乏良好的證據反映其有效性。



不應將長期新冠視為心理問題

最後，心理健康狀況不佳導致長新冠的說法並不少見。雖然心理健康狀況惡化通常伴隨著慢性病，但長新冠和心理健康問題的聯繫被誇大了，而生理問題的部分可能被忽視了。





一項針對患新冠後超過 130 萬人的大型人口研究表明，雖然焦慮和抑鬱最初有所增加，但這是短暫的，這與長新冠的特徵（如認知功能障礙）不同。





新冠治療側重於對急性危及生命的疾病，而在很大程度上忽略了長期後果。但長新冠並不是一個會消失的問題，需要調查它引起的疾病，對治療和有效的護理模式進行強有力的臨床試驗。但目前此情況並未受到太多關注。



