【移民澳洲】政府提高留學生工時上限 部份學位畢業後可留高達六年

為應對本地技術短缺，澳洲聯邦政府宣佈，將 留學生在學期期間的兼職工作時數上限 ，由目前每兩星期 40 小時，增加至每兩星期 48 小時。





政府表示，新措施將於本年 7 月 1 日起生效，將有助留學生在賺取生活開支之餘，亦能獲取寶貴的工作經驗及為本地勞動力市場作出貢獻。





與此同時，政府亦宣佈，將為在本地高等學府修讀部份科目的留學生，延長畢業後工作簽證的簽證期限。





有關措施同樣將在本年 7 月 1 日起實施，將為合資格畢業生延長臨時畢業生簽證兩年，意即：



部份學士學位畢業生的簽證期限由 2 年增加至 4 年

部份碩士學位畢業生的簽證期限由 3 年增加至 5 年

全部博士學位畢業生的簽證期限由 4 年增加至 6 年

合資格人士在 7 月 1 日當日持有有效臨時畢業生簽證 (簽證類別 485)，或在當天之後申請畢業生簽證，均可獲延長簽證期限兩年。



政府表示，今次的實際變化，將為本地勞動力市場增加訓練有素、能力強的技術專才，以紓緩本地的勞工短缺壓力。





有關計劃，特別針對澳洲目前最迫切需要的技術勞工，包括醫療衞生、教育、工程及農業等範疇。





聯邦內政部長歐妮爾 (Clare O’Neil) 在新聞稿中表示，容許在澳洲獲取教育學歷的畢業生留在澳洲並貢獻經濟更長的時間，對所有人都有利。





她說：「在移民及技術 (制度) 上落後了正正十年之後，我們正尋找方法，透過加強培訓及具針對性、更少剝削的臨時技術勞工及留學生移民計劃，以善用技術移民 (所帶來的益處)。」





「正當移民制度檢討將近尾聲，這些工作已開始進行，以繼續改革我們破爛的移民及技術專才制度。」





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