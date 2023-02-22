【移民澳洲】「部份」畢業生獲延長簽證期限：哪些學位受惠？

聯邦政府日前公佈，將延長多個學科的留學生在畢業後的簽證期限，合資格學生所獲得的畢業生簽證將較其他人長兩年。

485畢業簽證一生人一次

慶祝大學畢業的留學生。 Credit: Imaginechina

政府表示，此舉不但能紓緩本地的技術勞工短缺問題，同時亦可吸引留學生前往澳洲進修，令澳洲得以成為更具吸引力的留學目的地。
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有關措施將在本年 7 月 1 日起實施。合資格人士在 7 月 1 日當日持有有效臨時畢業生簽證 (簽證類別 485)，或在當天之後申請畢業生簽證，均可獲延長簽證期限兩年，意即：
  • 部份學士學位畢業生的簽證期限由 2 年增加至 4 年
  • 部份碩士學位畢業生的簽證期限由 3 年增加至 5 年
  • 全部博士學位畢業生的簽證期限由 4 年增加至 6 年
合資格學位涵蓋多個科目範疇，包括醫療專業、護理及醫療技術、牙科、獸醫、醫學影像、放射學、心理學、康復治療、眼科、藥劑學、教育、工程學、資訊科技、農業，以及食品技術。

政府表示，將每年對清單進行一次修訂，以確保清單內的職業符合當時勞動力市場的需求。要了解關於有關計劃的詳情，
可瀏覽聯邦內政部網頁

合資格學位清單如下：

（註：下表僅供參考之用。各學府提供的學位內容存在差異，可能影響實際學位畢業生的簽證延長資格。學生應查閱
聯邦政府的 CRICOS 系統
核實是否符合資格。）
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合資格學位清單。 Source: Supplied / Department of Home Affairs
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合資格學位清單。 Source: Supplied / Department of Home Affairs
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合資格學位清單。 Source: Supplied / Department of Home Affairs
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合資格學位清單。 Source: Supplied / Department of Home Affairs
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合資格學位清單。 Source: Supplied / Department of Home Affairs
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合資格學位清單。 Source: Supplied / Department of Home Affairs
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合資格學位清單。 Source: Supplied / Department of Home Affairs
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合資格學位清單。 Source: Supplied / Department of Home Affairs
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合資格學位清單。 Source: Supplied / Department of Home Affairs
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合資格學位清單。 Source: Supplied / Department of Home Affairs
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Published 22 February 2023 at 5:20pm
By Winmas Yu
Source: SBS