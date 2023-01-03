【移民澳洲】新報告: 疫情導致抵境移民少近50萬

KEY POINTS 疫情令澳洲抵境移民減少接近50萬人。

大批海外留學生返回，令澳洲抵境移民人數飆升。

預計抵境移民人數，在2022至23年度，將恢復疫情前水平。

人口中心（The Centre for Population）年度報告，將於星期五發布，預計澳洲因為疫情，未來4年抵境移民減少接近50 萬。





財長查默斯（Jim Chalmers）警告說，澳洲仍然面臨 嚴重的」勞動力和技能短缺，疫情加上前政府領導下「10年移民政策混亂，及技能和培訓投資不足」，令情況更嚴重。





他說：「（但）澳洲的移民環境是需要可持續的，配合國家利益，而不是取代培訓和建設國內勞動力的能力。」



人口中心即將公布的報告，要點如下：

財長查默斯 Source: AAP / Jono Searle 疫情令澳洲人口較預期更為老化，人數更少，減少的人數與坎培拉人口差不多。





旅行限制令抵境海外移民，在 2020-21 年度跌至歷史新低，澳洲在第二次世界大戰以來首次出現淨移民下降，減少了 85,000 人。





儘管有回升的跡象，但預計到 2025-26 年，疫情仍將使澳洲失去 473,000 名移民。



Workers in hazardous material overalls are seen outside of a public housing tower along Racecourse Road in Melbourne. Source: AAP 鑑於澳洲對海外工人的依賴，雪梨大學（University of Sydney）移民專家諾克斯（Angela Knox）將這些預測描述為「令人擔憂」。





她說，澳洲在疫情期間，決定不為本地海外勞工，提供財政支援，是造成移民人數下降的部分原因。





諾克斯向SBS新聞表示，「所以在很大程度上，已經發生的事情是不可避免的，是政策造成。」





「政府告訴這些農民工，他們應該回家，當然，許多工人就是這樣做的。 那些決定留下來的人經歷了難以置信的困難時期……對政府變得更加警惕，對提供給他們的各種機會也更加警惕。」



抵境移民恢復到疫情前的水平

毫無疑問，重開邊境令移民人數的「急劇增加」。





預計從 2021 年底開始，打齊疫苗的旅行者、技術工人和學生返回澳洲，使澳洲的淨移民在 2021-22 年度增加約 150,000 人。





到 2022-23 年，返回的移民將進一步增加，預計屆時將有 235,000 人淨入境，恢復疫情前水平。報告預測，在可預見的未來將繼續保持這種水平。





但諾克斯教授告誡不要過分依賴預測。





她說：「我們所看到的是由於疫情，不一定會有足夠的移民工，來達到移民人數目標。」



學生大量湧入

國際學生人數的「強勁反彈」，推動移民人數飆升。





在疫情期間被迫在網上學習的學生，正在利用面對面學習的機會，大批來澳洲。





2021 年 12 月至 2022 年 10 月期間，國際學生人數躍升至 122,000 人。



Graph showing yearly intake of international students. 但該報告承認，學生入境有利有弊，澳洲能否在競爭激烈的國際市場上重新站穩腳，將取決於留學生自己國家的限制，以及他們在網上學習的便利程度。





報告說，在疫情期間留在澳洲的學生，也可能決定離開。





澳洲於 2020 年 2 月首次開始限制來自中國大陸的旅行，導致很多中國留學生滯留，中國大陸留學生佔澳洲整體國際學生人數超過三分一。





同年3月，澳洲更對所有非居民封關。





在 2021 年年中的幾個月裡，這些嚴格的限制意味著幾乎沒有學生入境，雖然各大學一再要求，留學生獲得豁免。



政府急忙填補移民缺口

工黨執政後，將澳洲每年的技術移民人數，從 160,000 人提高到 195,000 人，並承認短期移民可能是履行選舉承諾所必需的，這將使所有護老院住院者，24小時7日均獲得註冊護士服務。





但查默斯堅稱，移民不是解決澳洲技能低下和勞動力短缺的「唯一答案”，並強調工黨計劃擴大工藝及教育延續學院TAFE課程 資助，並減低託兒費用。





諾克斯教授警告說，很大一部分勞動力，包括年輕工人和年長工人、女性和弱勢工人，仍然沒有得到充分就業和利用。





她說，「我們需要為這些工人提供可持續的就業機會，並密切關注移民比率。」

