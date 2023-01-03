【電動車材料鋰礦】北領地首批赴運 中國關鍵金屬佔優勢

要點 澳洲新鋰礦將赴運第一批出口海外，共15,000噸未加工礦石到中國。

澳洲是世界上最大的鋰生產國，估計佔已知資源的 30%，鋰礦石可轉化成製造電動車電池材料。

全球有約13%的鋰礦開採在中國，低於澳洲和智利，但是中國的精煉廠卻加工了全球供應量一半以上。

中資鋰電池供應商天齊鋰業與澳洲公司IGO，合資在西澳建立澳洲第一間電池級鋰精練廠，已經與電動汽車製造商展開商談，供應用於製造電動汽車電池的氫氧化鋰。

新Finniss鋰礦位於北領地，達爾文港以南，由澳洲上市鋰礦商Core Lithium擁有開發，上星期五開始，將第一批出口礦石，在達爾文港，裝卸到散貨船。





價值 8900 萬元的 Finniss 礦是北領地10多年來的第一個新礦，也是該國第一個在西澳以外開發的鋰礦。





該公司表示，這批運往中國廣西防城的鋰原礦，是使用數碼交易平台，以每公噸 951元的價格出售。





澳洲是世界上最大的鋰生產國，估計佔已知資源的 30%。 聯邦資源部長金瑪德琳（Madeleine King）表示，澳洲的鋰出口收入已從 2020 年的 11 億元，增加到超過 160 億元，成為第六大資源出口商品。





她說， 這些材料以及其他關鍵礦物和稀土，對電池、太陽能電池板和電動汽車等低排放技術至關重要，並將幫助澳洲和世界在 2050 年之前實現淨零排放承諾。」





鋰礦屬於有色金屬中的稀有金屬，經過冶煉加工後，傳統上廣泛應用於玻陶、潤滑等領域，被稱為「工業味精」。而由於鋰元素相對輕，電子轉換效率高，是天生的能源金屬，也是電池的理想材料。





隨著氣候變遷加劇，全球掀起淨零碳排風潮，鋰礦的需求直線攀升，同時電動車熱銷，帶動電池龐大需求。



Core Lithium 已達成協議，從明年2024年開始，向中國兩間鋰加工商；贛鋒和雅化供應更高純度的硬岩，稱為鋰輝石精礦，是電池級鋰化學品的原料。





Finniss 礦目前尚未開始生產鋰輝石精礦，但該公司表示「有望」於 2023 年上半年開始生產。





據報，多年來中國一直是最積極購買礦產的買家。雖然全球只有約13%的鋰礦開採在中國，低於澳洲和智利，但是中國的精煉廠卻加工了全球供應量一半以上。





英國金融時報指出，中國為對抗美國晶片制裁，不斷地向全球收購鋰礦，多間中資礦業公司，試圖以入股方式介入。





中國鋰電池核心材料供應商天齊鋰業在5月宣布，已經生產澳洲第一款電池級氫氧化鋰，這是製造電動汽車鋰電池的關鍵材料。





總部在成都的天齊鋰業與澳洲公司IGO，合資在西澳柏斯附近Kwinana，建立澳洲第一間電池級鋰精練廠，是中國以外最大的電池級鋰精練廠，已經與全球多間電動汽車製造商展開商談，討論氫氧化鋰的供應。氫氧化鋰用於製造電動汽車電池。





據國際能源署（International Energy Agency，IEA）估計，在17個種礦物中，最關鍵的將會是鋰、鎳、鈷、銅、石墨和稀土。有專家認為，中國除了掌握其中的大量稀土資源外，同時還壟斷礦物的加工環節，使得中國在全球關鍵金屬的資源爭奪競賽中，掌握了較其他國家更多的優勢。

