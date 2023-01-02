澳洲房價跌勢再度加速 某大城市跌至近疫情前水平

CoreLogic 數據顯示，12 月份全國房地產價格再跌 1.1%，按年整體跌幅達 5.3%。





此前，本地房地產價格的跌勢在 9 月及 11 月有所放緩，但最新數據顯示跌勢再次加速。





今次公佈的按年跌幅是自全球金融危機以來最快的。當時，房價在 2008 年下跌了 6.4%。





雖然加息令房地產市場出現大幅調整，但總體房價仍遠高於疫情前的水平。



與 2020 年 3 月相比，各首府城市的住宅合共仍升值了 11.7%，偏遠地區的房價更升了 32.2%。





不過，墨爾本目前的住宅價格僅比 2020 年 3 月的水平高出 1.5%，抵消了新冠疫情期間的大部份升幅。





CoreLogic 研究主管勞利斯 (Tim Lawless) 說：「2020 年 3 月至 2022 年 12 月之間的差距相對較小，可歸因於多個因素，包括疫情初期的跌幅較大、增長周期的升幅較溫和，以及房價自 2 月見頂後下調了 8.3%。」





墨爾本的房價在 12 月份按月下跌 1.2%，拉低了全國的價格指標。





相比之下，阿德雷德較高峰期僅下跌了 1.5%，住宅價值仍比疫情前的水平高出 42.8%。



不過，另一個住宅物業數據 PropTrack 房價指數則顯示，全國在 12 月份僅錄得 0.21% 較為溫和的跌幅。





公司的數據顯示，房價在過去 12 個月下跌了 2.29%，其中一大因素是加息削弱了買家的借貸能力。





PropTrack 的經濟師和報告作者弗萊厄蒂 (Anne Flaherty) 表示，房價跌勢將在 2023 年持續。





她說：「雖然利率可能將近見頂，但儲備銀行已預示 2023 年可能會進一步加息。」





「更高的利率將繼續削弱貸款申請人的借貸能力，並推動價格進一步下調。」





連續八次加息 已經使借貸能力降低了約 25%。





