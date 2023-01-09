【移民澳洲】處理簽證速度破紀錄 旅遊工作假期海外申請最快批

要點
- 內政部在過去7個月，破紀錄處理430萬份簽證申請。
- 自 6 月 1 日以來，內政部再收到 400 萬份新簽證申請。
- 審批當中以全球傑出人才Distinguished Talent （124簽證）最優先，專業方面依然是醫療人員及教育專業人士。
內政部過去7個月，處理430萬份簽證申請，是歷來澳洲審批簽證申請數量最高紀錄。當中最多是旅遊簽證佔220萬份，學生簽證佔370,000份，臨時技術簽證佔64,000份。
最快獲得處理是境外旅遊簽證及工作假期簽證申請，不足一日，而在澳洲境內的技術移民永居簽證審批，等候時間中位數是7個月。（見下列附表）
至於聯邦工黨政府多次強調會優先處理技術移民的申請，內政部資料顯示，當中以全球傑出人才Distinguished Talent （124簽證）最優先，專業方面依然是醫療人員及教育專業人士。
自聯邦工黨政府掌政以來，內政部增加400人處理積壓簽證申請。移民部長移民部長吉爾斯（ Andrew Giles）指出在短短6星期內，就處理了 150,000 份簽證申請，剩下 600,000 份未處理簽證。
自 6 月以來，估計有 400,000 個簽證已獲批，還有 600,000 個未完成。 如果能夠保持這審批的速度，積壓的簽證申請本來可以在今年 4 月底之前完成審批。
不過數據顯示，自 6 月 1 日以來，內政部再收到了 400 萬份新簽證申請， 移民專家里茲維Abul Rivzi 表示，內政部在處理積壓簽證的效率，值得讚揚，但他提醒，目前澳洲 「境內過橋簽證達到 375,000，內政部設法將數量減低到 270,000」。
他說：「但這意味著很多人只是從等待過橋簽證，轉向申請不同類別的臨時簽證。」
其中最多人申請的是學生簽證，與 2019 年同期相比，申請增加了 40%。
內政部的數據顯示，在截至 2022 年 11 月的5個月，共收到海外 137,395 份學生簽證申請。
當局向海外留學生建議，至少在課程開始前6星期提交申請，並且在簽證獲得批准之前不要預訂機票。
大學負責的研究生的部門指出，部份海外留學生的簽證申請，已經等了 12 個多月。
雪梨大學電腦科學研究員 Clement Canonne 說，他的博士生的論文將是關於計算機科學和機器學習的理論，儘管有關博士生在一年多前提交簽證申請，但仍然沒有收到移民部的任何更新 。
簽證申請處理等候時間（中位數）2022年11月
|類別
|澳洲境內
|澳洲境外
|永居簽證
|技術移民（永居）
伴侶（首階段）
7個月
9個月
6個月
10個月
|臨時簽證
|技術移民 （臨居）
學生
旅遊
工作假期
46日
4個月
87日
1日
28日
16日
少於1日
少於1日
資料來源：內政部
內政部表示，已經建立網上系統，學生和大學主管可以查詢他們的簽證狀態。 11 月，內政部長奧尼爾（Clare O’Neal）宣布重組澳洲以復雜著稱的移民制度。 當時她表示，隨著全球人才競爭的加劇，徹底改革「錯綜複雜」的規則和流程至關重要。
澳洲大學聯會Universities Australia 呼籲，仿效美國式綠卡制定新措施，讓有需求的工人可以用快速通道的獲得永久居留權； 所有完成學業並通過品格檢查的國際學生，能夠自動獲得臨時畢業生簽證； 以及新的報告工具，使教育提供者和僱主能夠實時查閱簽證申請的狀態。
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