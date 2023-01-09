【移民澳洲】處理簽證速度破紀錄 旅遊工作假期海外申請最快批

內政部在過去7個月，破紀錄處理430萬份簽證申請，目前澳洲境外旅遊簽證以及工作假期簽證申請，不足一日就可以完成審批，而永久技術移民，在海外的申請，等候處理時間的中位數是6個月（見附表）。

New Farmers visa looks like 457 Visa?

目前在澳洲境外，旅遊簽證及工作假期簽證，不足一日就獲審批。 Source: SBS

要點
  • 內政部在過去7個月，破紀錄處理430萬份簽證申請。
  • 自 6 月 1 日以來，內政部再收到 400 萬份新簽證申請。
  • 審批當中以全球傑出人才Distinguished Talent （124簽證）最優先，專業方面依然是醫療人員及教育專業人士。
內政部過去7個月，處理430萬份簽證申請，是歷來澳洲審批簽證申請數量最高紀錄。當中最多是旅遊簽證佔220萬份，學生簽證佔370,000份，臨時技術簽證佔64,000份。

最快獲得處理是境外旅遊簽證及工作假期簽證申請，不足一日，而在澳洲境內的技術移民永居簽證審批，等候時間中位數是7個月。（見下列附表）
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至於聯邦工黨政府多次強調會優先處理技術移民的申請，內政部資料顯示，當中以全球傑出人才Distinguished Talent （124簽證）最優先，專業方面依然是醫療人員及教育專業人士。

自聯邦工黨政府掌政以來，內政部增加400人處理積壓簽證申請。移民部長移民部長吉爾斯（ Andrew Giles）指出在短短6星期內，就處理了 150,000 份簽證申請，剩下 600,000 份未處理簽證。

自 6 月以來，估計有 400,000 個簽證已獲批，還有 600,000 個未完成。 如果能夠保持這審批的速度，積壓的簽證申請本來可以在今年 4 月底之前完成審批。

不過數據顯示，自 6 月 1 日以來，內政部再收到了 400 萬份新簽證申請， 移民專家里茲維Abul Rivzi 表示，內政部在處理積壓簽證的效率，值得讚揚，但他提醒，目前澳洲 「境內過橋簽證達到 375,000，內政部設法將數量減低到 270,000」。

他說：「但這意味著很多人只是從等待過橋簽證，轉向申請不同類別的臨時簽證。」

其中最多人申請的是學生簽證，與 2019 年同期相比，申請增加了 40%。
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內政部的數據顯示，在截至 2022 年 11 月的5個月，共收到海外 137,395 份學生簽證申請。

當局向海外留學生建議，至少在課程開始前6星期提交申請，並且在簽證獲得批准之前不要預訂機票。

大學負責的研究生的部門指出，部份海外留學生的簽證申請，已經等了 12 個多月。

雪梨大學電腦科學研究員 Clement Canonne 說，他的博士生的論文將是關於計算機科學和機器學習的理論，儘管有關博士生在一年多前提交簽證申請，但仍然沒有收到移民部的任何更新 。

簽證申請處理等候時間（中位數）2022年11月

類別
澳洲境內
澳洲境外
永居簽證
技術移民（永居）
伴侶（首階段）

7個月
9個月

6個月
10個月
臨時簽證
技術移民 （臨居）
學生
旅遊
工作假期

46日
4個月
87日
1日

28日
16日
少於1日
少於1日
資料來源：內政部

內政部表示，已經建立網上系統，學生和大學主管可以查詢他們的簽證狀態。 11 月，內政部長奧尼爾（Clare O’Neal）宣布重組澳洲以復雜著稱的移民制度。 當時她表示，隨著全球人才競爭的加劇，徹底改革「錯綜複雜」的規則和流程至關重要。

澳洲大學聯會Universities Australia 呼籲，仿效美國式綠卡制定新措施，讓有需求的工人可以用快速通道的獲得永久居留權； 所有完成學業並通過品格檢查的國際學生，能夠自動獲得臨時畢業生簽證； 以及新的報告工具，使教育提供者和僱主能夠實時查閱簽證申請的狀態。
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Published 9 January 2023 at 3:50pm
By Wyee Yeung
Source: SBS