雪梨十大「最嚴」快相黑點 超速少少即開罰單

有時超速少少心存僥倖？遇著一些特別敏感的快相攝像頭，超速不足每小時10公里已足以令駕駛者破財。

Speed Camera Warning sign

Credit: Public Domain

《每日電訊報》統計新州稅收局（Revenue NSW）在2022年7月至12月的最新交通罰單數據，發現雪梨多個地區一些快相鏡頭非常嚴厲，錄得超速不足10公里便會開出罰單。

其中，位於雪梨北區Willoughby的Mowbray Road是「最嚴」快相黑點，共有1475名司機受罰，罰款總計達207,995元。

其次位於Wagga Wagga的Docker Street，有1198人共被罰159,739元；華人聚居區Chatswood的Penshurst Street令1106共繳交158,203。

華人與亞裔居民較多的Auburn和Blacktown也榜上有名。
most fined roads
新州朝野兩黨早前都承諾
為表現良好的司機提供「獎賞計劃」
。工黨將為12個月都沒違例的司機加1分，而政府連任後將允許連續3年沒違例的司機免除一次罰款。

不過，免罰僅限於輕微過錯，包括超出10公里以內的超速、在巴士道上駕駛、違反禁止左右轉彎的規定等。10公里以內超速的罰金目前是128元。

此外，當局也會恢復
在流動快相路段前安置警示牌
的做法。
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Published 17 February 2023 at 12:18pm, updated an hour ago at 12:26pm
By Koma Cheng
Source: SBS