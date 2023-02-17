雪梨十大「最嚴」快相黑點 超速少少即開罰單

《每日電訊報》統計新州稅收局（Revenue NSW）在2022年7月至12月的最新交通罰單數據，發現雪梨多個地區一些快相鏡頭非常嚴厲，錄得超速不足10公里便會開出罰單。





其中，位於雪梨北區Willoughby的Mowbray Road是「最嚴」快相黑點，共有1475名司機受罰，罰款總計達207,995元。





其次位於Wagga Wagga的Docker Street，有1198人共被罰159,739元；華人聚居區Chatswood的Penshurst Street令1106共繳交158,203。





華人與亞裔居民較多的Auburn和Blacktown也榜上有名。

