多項違規行被偵測相機斷正 「一心多用媽」不知錯疑再犯法

但一名28 歲的年輕母親Lakopo，就在去年的墨爾本杯賽馬日，在 Bankstown 行車時被ＡI 相機拍下同時干犯多項嚴重違規行為—甚至負責的警員亦認為事件「難以置信」。





當時這位年輕的媽媽在開車時除了沒有繫上安全帶，亦被發現手抱剛出生的嬰兒，還同時在玩手機，之後警員更發現，Lakopo 當時只有「學車者駕駛執照」（L 牌）。





在向法庭求情下，她只被處以小額罰款、以及被禁止駕駛 12 個月。但日前７號台的「A Current Affair」記者，在追訪 Lakopo 的新聞而前往其西雪梨的家中時，發現她再次帶著孩子，似乎要再在無人陪伴下開車外出。





當記者打算前往與她對質時，她卻跑回家中，並派一名室友出來「大哭大鬧」，記者已向警方交待情況。





報導亦指，記者第二次到訪時已見到她利用電司服務 Uber 外出，而將私家車停在家中。



固定式相機裝有用人工智能技術的高清偵測鏡頭，不論天氣或早晚，可以採用不同角度拍攝到車內情況駕。而便攜式鏡頭將安裝在拖車上，在州內四處巡邏。





有別於其他移動測速相機，使用「AI偵測相機」並不需要放置警告標誌牌。





新州政府表示，他們透過有關相機已拍到不少人開車途中瀏覽臉書、發短訊，甚至偵測到一名司機雙手拿著手機開車。

