【家長留意】澳媽不滿「顧家舉動」被智能相機斷正惹巨額罰款

Maria接受新聞集團的Kidspot訪問時指，去年三月，打算在周未出外渡假的布市媽媽Maria與兩名子女，乘坐由丈夫Peter駕駛的汽車，沿布里斯本的西部高速公路行駛期間發生了一段小插曲。





因為後座的子女表示「肚餓」、坐在前排副駕位置的Maria為了要遞送食物，一度略微調整安全帶，不慎令安全帶被埋在左臂下方。





而她沒有意識到這個動作，當時被一個智能偵測鏡頭拍到，照片顯示Maria好像沒有扣好安全帶一樣。





直至在一個月後—即 2022 年 4 月，他們兩夫婦收到郵寄的罰款通知、要求他們繳交 ＄400 及扣三分為止，罰款原因是「乘客未有正確使用安全帶」。





「我一直看著罰單，花了好一段時間才意識到、應該是我系安全帶的方式不正確。」









Maria亦強調，丈夫在偵測鏡頭下開車的那一刻，她已經重新調整安全帶，前後才不到數分鐘。雖然她承認自己確實是觸犯法律，亦不反對現存的罰款製度，但她堅持認為$400的罰款過高。





「如果罰款是 200 或 300 元一樣具有威懾效果。」





自去年 7 月起，昆州政府對未正確使用或沒有系安全帶的罰則已增加，現為＄1,078 罰款及扣 4 分。雖然對罰款感到不滿，但她認為幸運的，她的遭遇並非在數個月後才發生。





「當我聽到另一位媽媽因完全相同的事情被罰款時，我簡直不敢相信，因為，六個月後，她的罰款已升至 $1,000 。」





與此同時，自 12 月 2 日以來，昆州司機因違反安全帶規定而收到的約 335 份罰款單，已被撤回或廢除，另有 69 份仍在法庭審理中。









