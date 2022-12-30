【小心勿做！】一個友善動作 司機收$337罰單兼扣分

澳洲司機被警告要注意一項鮮為人知的道路規則，該規則可能導致巨額罰款和扣分。





Budget Direct 警告駕駛者可能會因向車窗外的人揮手而面臨 337 元的罰款和被扣3分。





雖然這是一種友好表示，但保險公司警告客戶，如果被截獲，將面臨被當場罰款。





Budget Direct 警告：「即使打開車窗，將手臂伸到車外降溫，也會為你帶來麻煩。」





「根據所有州和領地的駕駛規定，任何時候將身體的任何部分放在行駛中的車輛外面都是違法的。」





對於違反該法律的乘客和司機，處罰是相同的。





然而，這條規則有一個例外，即如果司機是在用他們的手臂發出他們正在右轉、減速或停車的訊號。





在此之前，NRMA 就另一項模糊的道路規則警告駕駛者。



乘客用手提電話分散司機注意力亦將被罰

他們警告司機，如果乘客使用手提電話分散司機的注意力，司機可能面臨 344 元的罰款和被扣3分。





然而，在學區違反此規定會，罰款將增加至457 元，並被扣4分。





保險公司提到第 299 條規定，「駕駛者可看見手提電話的螢幕」亦是違法行為。





這意味著，如果乘客使用 Facetiming 或他們的手提電話幕只是面向司機，亦可令他們被罰款。





NRMA 警告說：「只要司機可以看到手提電話的螢幕，你就違反了第 299 條規定。」





「顯然，這給了警方廣泛的自由裁決權，包括司機可以看到乘客手提電話的螢幕的位置。」





保險公司補充說，該規定意味著如果螢幕有開著，將手提電話放在身邊也是一種違法行為。







