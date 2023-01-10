【一文看清】澳洲司機習慣無視但罰則高昂的「交通規則」

車上響咹、伸手出車揮手告別：$698，扣三分

原因是司機正：「不必要地使用喇叭或警告裝置。」若加上不小心在告別時揮手致意而在汽車運行時將「身體的一部分」伸出車外，則將再被罰款 349 元，等於雙倍罰款。



在免下車付款時使用手機：罰款 $534

大家都知若行車時用「手提」電話會被罰，但根據各州的不同法規，駕車者在快餐店的免下車外賣（Drive Thru)時，仍會受同一法例管制，違法者可被處以最高$534 的罰款，並可能被扣高達 5 分。





為了避免代價高昂的罰款，建議司機在使用手機支付快餐費之前，關閉引擎並用手剎（Hand Break）先停穩汽車。



以加油站作避紅燈捷徑：罰款$349，扣三分

塞車或要等紅燈時，你是否有試過為了更快到達目的地、而利用加油站作捷徑，原來這是違法行動亦會被罰款。





這項行為受到旨在保護行人的道路法規所規限，若車輛不合法地「在人行道上行駛或越過人行道」，罰款可以是$349 及扣三分。



被超車時超速阻止：罰款$344，扣兩分

你是否有試過，當另一輛車試圖超車時加速阻止。在新州、若司機因這樣做而被執法人員發現，可能會被罰款$344 美元並扣兩分，在維州將被罰款$330 並扣兩分。



將生果核扔／吐出車窗外：罰款$533，扣兩分。

即使是將可生物降解的物質，司機仍有機會因為將「有害物質丟在路上」的而被控以亂扔垃圾罪，按昆州的法律規定，司機可能會因向車外扔香蕉皮或蘋果芯、而被罰款$ 533並扣兩分。



閃燈警告有警察或快相機：罰款$116及扣一分

閃動車前高燈以警告其他司機、前方有警察在進行呼氣測試，或有隨機快相機在場，均是規法行為，違者可被罰款$116及扣一分。



