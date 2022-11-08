【停車冷知識】多數司機忽略 一違例罰過百元兼扣分

在維州、新州和昆州，在停車而車內無人時，不鎖車門或不關車窗且司機離開車輛超過3米，實屬違例。車窗要完全關閉或打開不足2厘米，才算「安全」。





如果違例，維州司機可被罰款117元，而新州會被罰114元。昆州規定最高可罰款2,669元，不過現場抓獲通常不會罰那麼多。





昆州政府的網頁寫道：「把車留在馬路上時，你必須鎖好車輛。當你離開3米遠，你的車輛就被視為無人看管。」





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而西澳也有類似的條例，禁止不鎖車而離開，但罰款則較低，為50元。





上述的交通規則在社交平台TikTok上引起 熱議 。一名網民留言：



我在加油站從來不鎖車！

有人跟帖表示，自己加油時甚至車匙和手機都會留在車中，但也有人認為這很不安全。





亦有網民對該規例提出質疑：



有甚麼問題？這是我的車。

另一名網民表示，聽說有人在自家車道上停車而被警員罰款。





此外，昆州的交通及主要道路部門日前也再次在社交平台上提醒民眾，在澳州的所有州份，司機在開車時進食或飲水會遭到罰款。





該貼文寫道：「若你沒恰當控制你的車輛，或沒有認真開車，你可被罰款575元和扣除3分。」





維州司機開車時吃喝會被罰款387元並扣3分。而在新州，此舉會招致448元罰款和扣3分的處罰，如果是在校區道路上違例，罰金會增至561元。

