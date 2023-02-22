原住民之聲何時舉行公投？一文解答你四個問題

要點： 澳洲總理艾巴尼斯表示，原住民國會之聲公投預計於10月至12月之間舉行；

這將是澳洲自1999年以來的首次公投；

工黨承諾公投會在本屆政府任期內舉行。

澳洲總理艾巴尼斯承諾會在本屆政府任期內舉行公投，將原住民國會之聲（the Voice to Parliament）寫入憲法。他同時亦在近日確認會在本年內舉行公投。





艾巴尼斯對公投日期作出明確的信息，並將有可能舉辦公投的日期縮短至三個月。





但由於考慮到諸多因素， 如議會開會周、學校假期以及需在周六舉行等，現在只有幾個日期可以選擇。



艾巴尼斯就公投作出更明確公佈。 Source: AAP / AARON BUNCH/AAPIMAGE 這將是澳洲逾 23 年來首次舉行公投。 1999 年，選民在公投中否決了將澳洲改為共和制





那麼公投將何時舉行、誰來投票、在此期間需要點做呢？



原住民國會之聲公投最有可能何時舉行？

艾巴尼斯本周二（2月21日）向 Triple M 電台表示，公投將在今年 10 月至 12 月期間舉行。





公投必須在周六舉行，這意味著將有13個可舉行公投的日期，但其中部分日期是可以立即排除的。





雖然艾巴尼斯不排除會在 12 月舉行公投，但政府最近對在聖誕節前後舉行聯邦選舉持謹慎態度。



有可能舉行公投的日子。 12月舉行選舉曾經很常見，但自 1984 年以來，澳洲再未有在 12 月投過票。





這意味著，雖然這不是聯邦選舉，但幾乎可以排除在 12 月23 日或 12 月30 日進行公投的可能。





另一個因素是學校假期，聯邦政府傾向於避免在人們可能旅行時舉行公投。但除塔州和南澳外，各州和領地的學生都將於10月14日返校。在這兩個州，學生們將在10月16日返校。





9 月中旬和 11 月下旬之間的國會會議有長達一個月的空檔期，如果 12 月不在考慮範圍內，那麼這將是最有可能公投的時間。如果公投在 10月14 日周六舉行，那麼將有四周時間進行宣傳活動。



如果投票在 11 月舉行，那麼定在 11月4 日可以確保眾議院開會和參議院復會之間有一周的休息時間。





議會隨後開會兩周，這意味著下一個沒有任何一方分心的周六將是 11 月 25 日。



我們將在公投中決定甚麼？

從廣義上來說，澳洲人將就是否把原住民之聲寫入憲法發表自己的意見。





它的擁護者堅稱，原住民之聲將是一個由澳洲原住民組成的諮詢機構，它將就影響澳洲原住民政策的制定向聯邦政府提供意見。但它將無權否決議會通過的立法。



關於公投問題的措辭尚未最終確定，但將在提交給議會的公投法案中出現。它可能很寬泛，議會將通過立法來規定：如果公投通過，該機構將如何運作。





但確實有一些相關想法。在2022年7月北領地的伽馬文化藝術節（Garma Festival）上，艾巴尼斯提出了一個 「簡單而清晰」的問題草稿：「你是否支持修改憲法、建立原住民和托勒斯島民之聲？」





所有 18 歲或以上的澳洲人必須登記加入選民名冊，並且與聯邦選舉一樣，必須在公投中投票。





但是，公投通過非常困難。因為多數票贊成並不足以滿足要求。要通過公投，贊成票需要佔絕大多數，並且需要在大多數州獲得多數票。首領地和北領地的選民——只計入總的多數票。





曾經有五次公投儘管在總體上獲得了多數票，但仍舊失敗了，因為它在大多數州都沒有獲得多數票。



為甚麼選擇公投？

公投是修改澳洲憲法的唯一途徑。





聯盟黨領袖達頓（Peter Dutton）早前曾表示，議會可以「明天」就可以簡單地對原住民之聲進行立法，而無需全民公投。



The government wants to update Australia's referendum laws to allow for postal and early voting. Source: Getty / Saeed Khan 但這樣同時意味它可以通過立法被廢，也說明它會更容易受到未來政府的影響。就好像一些為澳洲原住民發聲的機構因為未被寫入憲法，後來它們關閉。





原住民之聲的倡導者表示將其寫入憲法將使該機構更具持久性和可持續性。



議會裡將會發生甚麼？

實際舉行公投的法案將於 3 月提交給議會，而且幾乎肯定會通過。這是因為如果它在工黨不佔多數的參議院未獲通過，它可以在眾議院兩次獲得通過。





但工黨還將嘗試通過另一項法案——《2022 年公投（機制條款）修正案》——這將使全民投票的方式現代化。





這是因為雖然聯邦選舉法律會定期更新，但自1999年澳洲人投票決定是否修改憲法以來，圍繞公投的規則就沒有更新過。





該法案將允許提前投票和郵寄投票，這在聯邦選舉中已很常見，並更新一系列其它事項，如財務披露要求。





這一法案需要兩院通過。





技術上講，公投可以在公投法案在通過後的兩到六個月內的任何時間舉行。工黨計劃在下個月提出該法案。



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