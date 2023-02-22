艾巴尼斯強調「未來國家安全」的關鍵 認同與中國直接對話的價值

要點： 澳洲總理艾巴尼斯向國防部承諾提供足夠的資源來「阻止印太地區的潛在侵略者」。

他強調與中國建立外交是令地區穩定的關鍵。

政府將舉行網絡安全圓桌會議，防止類似 Optus 的黑客攻擊事件再次發生。

澳洲總理艾巴尼斯宣佈會為國防軍隊提供所需的資源，以在日益動蕩的印太地區「阻止潛在的侵略者」。





但他在一次重要演講中強調，工黨仍致力與中國保持公開對話來緩和該地區緊張的局勢。





在周三（2月21日），艾巴尼斯在全國記者俱樂部（National Press Club）發表涵蓋多個議題的演講，他將氣候變化行動是與澳洲的太平洋鄰國建立更深層次關係的「入場券」。





2021 年，澳洲取消與法國購買潛艇的協議，改為選擇通過「澳英美聯盟」購買核潛艇。





但英國媒體報英國政府可能需要「一段時間」才能交付軍艦，艾巴尼斯堅稱國防部將有方法縮窄目前影響澳洲備戰的「能力差距」。





他向所有澳洲人保證，澳洲政府會確保國防部擁有保衛我們國家，和阻止潛在侵略者所需的資源。



澳洲國防部長馬利士表示核潛艇的決定權仍全在澳洲。 Source: SBS

「對話的價值」

政府仍在評估上周收到的《國防戰略檢討》報告，艾巴尼斯透露非機密版本將在 5 月預算案前公開發佈。





國防部長馬利士（Richard Marles）上周表示，此報告是對澳洲國防部隊進行六個月的檢討結果，將「構成我們未來幾十年的國防政策」。





國防部秘書莫里亞蒂（ Greg Moriarty）向參議院委員會表示，澳洲已經放棄之前認為至少有十年的時間來備戰的「基本假設」。





艾巴尼斯在上周說：「我們假設印太地區可能會在更短的時間內爆發重大衝突。」



艾巴尼斯強調與中國對話的重要性。 Source: Getty / Yan Yan/Xinhua 美國海軍陸戰隊司令柏格（David Berger）在一月時警告，中國對台灣獨立問題的立場日趨強硬，要「竭盡全力」以防止該地區發生衝突。





他對澳洲的記者說：「我們最好看看自己有甚麼本錢，把它們都拿出來，然後將你的「工具」與我的「工具」互相結合，弄清楚如何利用所有的資源防止衝突。」





但艾巴尼斯也強調外交手段能穩定澳洲和中國的關係。





他說：「我認同直接對話的價值，在『力所及」的方面尋求合作，同時亦在『必須』的地方堅持立場。我們會以國家利益和支持地區穩定為己任。」





艾巴尼斯亦表示，應對氣候變化的行動也將成為與鄰國進行有成效對話的「入場券」。





在周二（2月21日）晚上公佈的《年度安全威脅評估報告》中，澳洲安全情報組織總幹事伯吉斯（Mike Burgess）表示，印太地區是「強國競爭之地」，美國的實力受到中國崛起所挑戰，以及南中國海的領土和喀什米爾的爭端。





他說：「這地區是地球上人口增長、經濟增長和軍事建設增長最快的地區。」



網絡安全威脅

去年年底 Medibank 和 Optus 發生的重大數據洩露事件後，工黨將召開網絡安全圓桌會議，私營公司代表和澳洲的網絡安全機構將會參與。





艾巴尼斯形容將於下周在雪梨舉行的峰會，是通向國家網絡安全「重要一步」，《國家網絡安全策略》將於今年稍後公佈。





他說：「我們的網絡能力是國家安全的重要資產，而且正如去年的私隱資料外洩時所強調的那樣，這對保護我們的經濟、企業和個人私隱亦非常重要。」



「(內政部長) 歐妮爾與我將一同召集來自工業界、社會團體、網絡安全機構和公共服務的代表，討論提升網絡安全的當務之急。」





另外，早前三名 極端分子謀殺了他們的鄰居和兩名警察，昆州執法部門認為這是有計劃的伏擊， 國家內閣在 2 月同意通過國家槍械登記處展開工作。





艾巴尼斯說：「我們明白保護澳洲國民安全，就是要支持我們的情報機構和執法機構防範國內外的威脅，無論是外國干涉和間諜活動，還是各種形式的暴力極端主義。」





