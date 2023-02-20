【與華人社區BBQ】總理首次落區推廣原住民之聲公投

總理艾巴尼斯在周六（2月18日）去到自己的選區Grayndler與當地居民見面，是首次為推廣原住民國會之聲入憲公投而落區。
他和原住民事務部長貝妮（Linda Burney）、原住民機構Uluru Dialogue的聯合主席安德森（Pat Anderson）在當天下午一起現身雪梨內西區Petersham在公園舉辦的社區燒烤。本地多個社區團體、學校、教會和體育俱樂部的代表等數百人出席。
當天活動是原住民之聲入憲支持者進行的「行動周」的第一天。艾巴尼斯向社區表示，原住民「大聲而明確地」表達透過原住民之聲來得到認可的願望。
他說，公眾的觀點是公投能否通過的決定性因素。「這（贊成票）是向全世界發出訊號：我們是一個成熟的國家；我們準備好接受我們的歷史；我們為我們的身份而自豪。」
反對黨領袖達頓上周表示，。而國家黨已表態不支持公投。
艾巴尼斯藉此向反對黨喊話：「我要告訴身居政治領導層的人：不要錯過這次機會。」
他批評凌駕於原住民事務之上的「黨性」。「我會和不同政治光譜的國會議員會面，因為這不是黨派辯論的議題。這應是我們作為一個國家團結的時候。」
對於達頓指政府沒提供公投細節，他表示公投工作組稍後會公佈更多內容，而修憲草案會在公投後開始擬定。
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29/07/202206:21
艾巴尼斯也在活動上透露，公投會在今年10至12月之間舉行。
公投將會詢問澳洲人，是否支持修憲，以在國會建立一個原住民諮詢機構。該機構沒有政治權力，僅就會影響原住民的政策向國會提供建議。
本身是原住民的貝妮呼籲公眾在公投中投贊成票。「你將會驕傲地知道，我們作為一個國家，已表達真相，已完成承認原住民並作出改變的壯舉。」
來自Alyawarre部落的安德森已為舉行公投奔走了14年。「這是我們工作的分水嶺時刻——可能是我們18歲以上（選民）最重要的事情。讓我們完成它吧。現在正是時候。」
她表示，已見到很多，她呼籲選民理清頭緒。「你和自己的良心在（投票站）那裡，你要作出決定，是贊成還是反對。你要為這決定負上責任。」
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